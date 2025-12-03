ONODERAフードサービスは、麺業態の2店舗目となる「麺 銀座おのでら 東銀座店」(東京都中央区)を12月4日にオープンする。「銀座おのでら」グループは“銀座から世界へ”とコンセプトに鮨・天ぷら・鉄板焼・薪焼・麺などの日本食の飲食店を現在3カ国24店舗展開、2024年5月には「麺 銀座おのでら 本店」を表参道にオープンした。2店舗目となる東銀座店は歌舞伎座からも近く、インバウンド客にもラーメンの魅力を伝えられる場所だ。

ONODERAフードサービス事業統括の大西裕氏は、「この東銀座店は麺では2号店目、銀座おのでらとしては世界で25店舗目の店舗です。表参道の本店オープンから1年と少し経過しまして、ありがたいことにたくさんのお客様にご来店いただいております。表参道はラーメンの競合店はそこまで多くありませんでしたが、銀座エリアはラーメン激戦区ですので、しっかりと結果を出せるように頑張りたいと思います」と話した。

メニューの監修を行ったのは、銀座おのでらグループにて数々の料理を監修する寺田惠一氏。フレンチの経験を活かし、和食とフレンチを融合したメニュー開発を得意とする。

料理長には神奈川県の人気ラーメン店を運営する事業にて実績を重ね、ラーメン学校などで講師も務める大野雄志氏が就任。

大野氏は「東銀座店では、本店で人気の醬油ベースの『特製ラーメン』はもちろんですが、本店にはない東銀座店限定の『特製塩ラーメン』『特製旨辛ラーメン』、そして味変が楽しめる3種の『和え玉』をご用意しています」と紹介した。

ラーメン業界では「塩ラーメン」はとりわけ繊細でごまかしが利かないとされているそうで、具材とスープのバランス、そして旨味をいかに出すかに苦労したという。

東銀座店限定の「特製塩ラーメン」は燻チャーシュー1枚・鴨チャーシュー2枚・葱・メンマ・セロリ・煮卵・ハーブバターをトッピング。

鶏の旨味を最大限に引き出したスープがマッチする。さらに藻塩・岩塩など数種類の塩、魚介の出汁を配合したオリジナルのかえしも合わせている。

最大の特長は、銀座おのでらオリジナルの「ハーブバター」。寺田氏が「食べている途中でどんどん味が変わるように」とフレンチの手法を活かし開発している。

東銀座店限定の「和え玉」とは?

東銀座店限定の「和え玉」は大盛りや替え玉を希望する人のための追加メニュー。ラーメンを食べたあとの味変や替え玉・つけ麺として、あるいはそのまま食べても満足感の高い「1つで4度楽しめる」のが特長だ。「和え玉」「煮干し和え玉」「旨辛和え玉」があるので、好みのものを選びたい。

「煮干し和え玉」はサラダセロリ・豚と鴨のチャーシュー・鶏肉をカリカリに揚げたもの・煮干し粉がトッピングされている。よく混ぜて食べるのがポイントだ。

他にも、「自家製明太子ご飯」(470円)など、東銀座店でしか食べることのできない魅力的なメニューも。インバウンド客が多いことから、今後はヴィーガンやハラールメニューの開発も検討しているという。銀座おのでらグループならではのラーメンに期待したい。