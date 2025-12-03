お笑いコンビ・ピースの又吉直樹が11月26日、公式YouTubeチャンネル『ピース又吉直樹【渦】公式チャンネル』を更新。食事会の誘われ方に“不満”をもらした。

「自分がゴレンジャーの一員だった場合」を想像

又吉直樹

食事会に誘われるシーンについて、「僕は、“誰来るんですか? 何人来るんですか?”って聞かない。でも、気にはなってる」と話した又吉。あるとき、締め切りに追われながら、「3回ぐらい断っちゃってるし……」と無理やり食事会に行ったところ、8人もいたそうで、「絶対来んでよかったやん!」と苦笑い。そのため、後輩を誘うときは、「“こういうメンバーでこういう人数で”って、具体的に言うようにしてる」そうで、「そのうえで選んでほしい。全然無理せんでいいでみたいな」と自身の思いを語った。

又吉は、「自分がゴレンジャーの一員だった場合」を例に挙げ、「集合かかると、行こうと思ったら行ける。だけど、母親に会う予定があったとか、恋人と会う予定があった。でも、俺はゴレンジャーやから、集合かかったら行かなあかん」と説明。続けて、「行ったら、“全員そろってんのかい! 敵コイツかい! レッドだけでいけますやん!”みたいな」とぼやき、「なんで全員に集合かけんねん」「もっと臨機応変にやらへん? なんで今日、俺呼ばれたんやろ?」と胸中を想像。スタッフが、「わかりやすくなってる……?」とツッコむも、「自分がゴレンジャーのイエローぐらいやったときを想定してください。メインちゃうしなみたいな」と返していた。