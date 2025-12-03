ファミリーマートは11月27日から順次、「ファミリーマート×HKT48 地域密着・九州応援プロジェクト」を、九州地方(福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県）と山口県(一部店舗）のファミリーマートで開始している。

「HKT48」は、2011年10月23日に福岡県を拠点するアイドルグループ。今年は15年目を迎えることを記念し、ファミリーマートではコラボレーション商品の発売や、ラッピング店舗の展開など1年にわたり実施する。

12月2日からは、「HKT48」の拠点が福岡県にあることにちなみ、福岡県で馴染み深い食材の『明太子』を使用した「明太フランス」(180円）と、福岡県産『あまおう苺』の濃縮果汁入りソースを使用した「ロールケーキ(ホイップ＆あまおう苺ソース）」(198円）を発売する。

明太フランス

「HKT48」のメンバーの写真で装飾した店舗ラッピングは、ファミリーマート博多駅南三丁目店を皮切りに、福岡県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県の店舗でも実施する。ラッピング期間は、2025年11月27日～2026年11月26日までを予定。

「HKT48」から選抜されたメンバーが、ファミリーマートの制服を着用し、「1日店長」として店頭に登場する。第1弾は12月19日、福岡県福岡市内のファミリーマートで実施する。

12月19日の10時から、全国のファミリーマート店内設置のマルチコピー機サービス「ファミマプリント」限定で、「HKT48」の特別仕様のブロマイド39種類を発売する。期間は2026年1月31日 23時59分まで。