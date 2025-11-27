インコム・ジャパンはこのほど、自社で発行する「Visa eギフト ギフト包装付き」を全国のファミリーマートで販売開始した。

急なギフトニーズにも24時間365日対応

Visa eギフト ギフト包装付き

Visa eギフトは世界中のオンラインVisa加盟店で利用可能なギフトカード。受け取った人が、Amazonや楽天市場、海外ECサイトなどで幅広くネットショッピングに利用できるため、贈る側が何を贈るか迷う場面でも、選ぶ楽しさを贈れるプレゼントとして喜ばれている。有効期限は3年(購入日から36か月後の月末)。残高がなくなるまで繰り返し利用できる、使い切りタイプとなる。

贈答用に最適な「Visa eギフト ギフト包装付き」が登場

Visa eギフト ギフト包装付き

今回登場したギフト包装付きは、高級感のある専用ケースと熨斗紙(のしがみ)がセットの上質なギフト仕様で、贈答用に最適。ビジネスシーンやフォーマルな場面でも安心して利用できる。ギフト台紙にはメッセージも記入可能。ファミリーマートのPOSAカード売場で販売しており、購入時に5,330円(利用可能額5,000円)、10,330円(利用可能額10,000円)、20,330円(利用可能額20,000円)から選択できる。

このサービスにより、急なギフトニーズにも24時間365日対応可能となり、オンライン注文や配送を待つ必要なく、忙しい日でも思い立った瞬間に"ありがとう"や"おめでとう"の気持ちを形にできる。

カジュアルな贈り物に最適な「ミニ封筒付き」も

Visa eギフト ミニ封筒付き

コンパクトなサイズ感と親しみやすいデザインで、カジュアルな贈り物にぴったりな、「Visa eギフト ミニ封筒付き」も登場。ちょっとしたお礼やサプライズ、友人・同僚へのプレゼントなど、日常の中で気持ちを伝えたいシーンに適している。カードデザインは3種類「Happy Birthday」「Gift for you」「Thank you」からプレゼントしたいシーンに最適なメッセージを選ぶことができ、価格は3,220円(利用可能額3,000円)、5,220円(利用可能額5,000円)、10,220円(利用可能額10,000円)から選択できる。