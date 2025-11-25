街にクリスマスのイルミネーションが輝きはじめた今日この頃。ファミリーマートの公式X上では、あの上様がまばゆい光を放ちながら登場し、話題となっています!

皆の者～!

上様と2ショできるフレームを作ったぞ📸

皆の写真をリプライに送ってくれい!

上様もきっとお喜びになられる👏

(@famima_nowより引用)

ギラギラと輝くおなじみの金ピカ衣装に、ファミマカラーの帯。今日も上様はまばゆいですね。

「ファミマツケン福袋」など、松平健さんとのコラボレーション企画を展開中のファミリーマート。今回は、上様と2ショできちゃうフレームを作成。公式Xにて写真のリプライを呼び掛けたところ、多くのマツケンファンと企業アカウントが反応。

例えば、「オレ!」のポーズをしている(?)愛犬や愛猫、マスコットキャラクター。ガッツポーズの大谷翔平選手や、「フォー!!」のレーザーラモンHDさんといった有名人。また、アニメやアイドルなど推しとのコラボを楽しむ人も。さらに、上様にふさわしいお城や富士山、花火などの背景との2ショなどなど……、個性的な写真が続々と。また、「ご利益!」「パワースポット的な」「運気上がりそうです!」といった声も寄せられています。

あなたも上様との2ショで、運気アップを狙ってみてはいかがでしょうか?