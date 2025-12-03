NEXERと秋葉原のメイドカフェMAID MADEは、「メイドカフェで働いていたら通いたいキャラクター」に関する調査結果を発表した。同調査は、2025年10月29日 ～11月6日の期間、全国の男女500人を対象に、インターネット上にて実施した。

メイドカフェで働いていたら通いたいキャラクターランキング

ランキング結果

第1位は、ラム(うる星やつら、55票)。アンケート回答者からは「昔からの憧れキャラなので (40代・女性)」、「露出度が高いから (40代・男性)」、「天真爛漫なキャラが向いている (50代・男性)」など、「昔からの憧れ」「子供のころのときめきをもう一度」という声が多く、懐かしさと華やかさ、どちらの魅力も兼ね備えた結果といえるだろう。

第2位に選ばれたのは、峰不二子(ルパン三世、30票)。「色っぽいから (30代・女性)」、「メイド服がかっこよくてトークも上手そうでした (40代・女性)」、「メイド姿を見てみたいです (40代・女性)」といったコメントが寄せられ、「大人の色気」を代表するキャラクターとして根強い人気を誇っていることが分かる。メイド服という清楚なイメージと、彼女の大胆で知的な魅力とのギャップに惹かれる方が多いようだ。

第3位に選ばれたのは、アーニャ(スパイファミリー、29票)。アンケート回答者からは「似合うから (30代・女性)」、見た目が可愛らしいので癒されそうだから (30代・女性)」、かわいいから行ってみたくなりそう (30代・女性)」といったコメントが。「かわいい」「癒されそう」といったコメントが並び、彼女の天真爛漫さや素直な反応が、多くの方の心を和ませているようだ。大人のキャラクターが並ぶ中で、無邪気な存在感が光った結果といえる。

第4位に選ばれたのは、ナミ(ONE PIECE、28票)。「明るくてかわいいから (30代・男性)」、「タイルがよく愛嬌もあって似合いそうなので (40代・男性)」、「可愛い声とか性格も可愛い (60代・女性)」など、明るく親しみやすい魅力で票を集めた。「スタイルがいい」「愛嬌がある」といった声が多く、華やかさとフレンドリーさを兼ね備えたキャラとして支持されている。持ち前の笑顔と軽やかなトークで、どんな客も自然と元気にしてくれそうだ。

第5位に選ばれたのは、綾波レイ(新世紀エヴァンゲリオン、26票)。「スタイルが良く可愛いから (30代・男性)」、「みんなが好きそう (30代・女性)」、「メイド服が似合いそうだから (50代・男性)」といった声をはじめ、「不思議」といった声もあり、感情を多く語らない彼女がふと見せる優しさに惹かれる方が多いようだ。メイド服に身を包む姿をを想像するだけで特別な空気が漂う。

第6位は、竈門禰豆子(鬼滅の刃、23票)。第7位は、サザエさん(サザエさん、18票)。第8位はレム(Re:ゼロから始める異世界生活、17票)。第9位はメーテル(銀河鉄道999、16票)。第10位は胡蝶しのぶ(鬼滅の刃、14票)。今回のアンケートでは、時代やジャンルを超えて愛される人気キャラクターが勢ぞろいした。