ツインエンジンは、2025年12月3日(水)より、マンガ作品10本(連載5作品・読み切り5作品)を各種電子書籍ストアにて順次配信。配信に先立ち、各作品の試し読みページを公開した。

同社はこれまで、アニメ制作の基盤となるIPの企画・開発に注力し、自社発のコンテンツ創出を目指してきたが、今回の配信は、来夏に予定されている新たなマンガ事業の本格始動に向けた第一弾となる。マンガ企画の立ち上げからアニメ化まで一気通貫で手掛ける体制を構築することで、自社IPの開発強化とクリエイターの才能発掘を推進するとともに、多様なジャンルの作品を通じて読者に新たなエンタメ体験を届ける。

なお、各作品の配信日や今後のプロジェクト情報は、ツインエンジンマンガ部公式Xアカウント(＠Twinenginemanga)にて随時発信される。

配信作品概要

＜連載作品＞(※作家名50音順)

■『別世界ガール』(作家：稲岡和佐)

ジャンル：少年(パイ×魔法少女×エスパー)

作品概要：スパイと魔法少女とエスパーが同じ世界にいたら…？ハートフルアクションコメディ!!

■『CAST』(作家：かげ)

ジャンル：少年(モンスター×冒険ファンタジー)

作品概要：モンスターだらけの世界で、「あの子」を探し出す冒険ファンタジー!!

■『さいつよ☆悪役令嬢〜最強柔道家の漢、悪役令嬢と成る〜』(作家：こげどんぼ＊)

ジャンル：女性(悪役令嬢×柔道)

作品概要：柔道日本一の漢、優勝した日に悪役令嬢として乙女ゲームに召喚される！

■『戦闘アンドロイド、平和な街に誤転送される』(作家：もちよし)

ジャンル：青年(アンドロイド×コメディ)

作品概要：超優秀な戦闘アンドロイドが現代日本に誤転送!? 誰か俺にミッションをくれ!!

■『だから肉まんを売る』(作家：由多)

ジャンル：少女(中華ファンタジー×ラブコメ)

作品概要：人間≪ヒト≫や獣人が暮らす街で、なぜか肉まんを売ることに!?

＜読み切り作品＞※作家名50音順)

■『月とオオカミ』(作家：秋)

ジャンル：少女(人狼×アクション)

作品概要：少年と少女の出会いが、人間と人狼の運命を変える…!?

■『そんな彼奴等が企てるのは人類キャニ化計画』(作家：カニカマヨネズコ)

ジャンル：少年(新感覚“キャニ”コメディ)

作品概要：地球の征服を狙うのは“キャニ型宇宙人”…!?

■『ニナちゃんは浮きたくない』(作家：久谷 碧)

ジャンル：青年(高校生活×ファンタジー)

作品概要：ドキドキすると浮いちゃう女の子…私だって恋がしたい!!

■『SNAKE&SPICE』(作家：都森れん)

ジャンル：青年(クライム×アクション)

作品概要：二人の危険な出会いが、ネオン街を震わせる...!!

■『マキちゃんの影法師』(作家：那の川たかし)

ジャンル：ヒューマンドラマ 作品概要：不思議な能力を持つ地蔵のミミと無垢な少女のマキが送る人情ファンタジー