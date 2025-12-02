SHELTER.は11月、栃木県日光市に宿泊施設「SHELTER.日光」を開業した。
同施設は、世界遺産・日光東照宮から車で20分の場所に位置する一棟貸ヴィラ。薪サウナと焚火台を備え、屋根付きスペース完備のもとBBQが楽しめる。
室内には、木のぬくもりが楽しめる広々としたリビングルームや、日本の文化を体感できる和室を用意している。
1日1組限定で、定員は最大10人。料金は、1泊4万9,000円〜(変動あり)。
