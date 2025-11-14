トリートパッケージで心身を整えるウェルネスな滞在｜ザ・リッツ・カールトン日光

忙しい日常から少し離れ、自身の心と身体をリトリートする。ザ・リッツ・カールトン日光では、そんなウェルネスプランを提供している。身体の内側からケアを行う2泊3日の宿泊パッケージ「ミーニングフル・ウェルネス・リトリート」では、ゲスト一人ひとりが求める心身の健康維持や精神的な回復など総合的な健康増進に重点を置いており、様々なサービスから自分に合わせて選ぶことができるのだ。

【画像】日常を忘れて過ごす、ゆったりとしたウェルネス体験（写真4点）

プランに含まれているシグネチャートリートメント「ミーニングフル・ウェルネス・ジャーニー」では、3つの体験が用意されており、その中から気になるものをひとつチョイスし、トリートを受けることが可能。また、これらの体験メニューには温泉のお湯で足を温めながら足もとをほぐす「温泉フットリチュアル」も含まれているので、足先までリラックス体験を受けることができるのも嬉しい。

季節の変わり目で、心身がゆらぎがちになるこの季節。ゆったりとしたウェルネス体験はいかがだろうか。

宿泊パッケージ: ミーニングフル・ウェルネス・リトリート 概要

・ザ・リッツ・カールトン日光での宿泊。

・日本料理 by ザ・リッツ・カールトン日光、もしくはインルームダイニングでの朝食

・ザ・リッツ・カールトンスパでの3つのシグネチャー「ミーニングフル・ウェルネス・ジャーニー」トリートメントのうち1つを選べる120分間の特別なスパ体験)/1名1滞在につき1回。

・滞在中の30分間プライベート温泉体験。

・ウェルネスアクティビティ - 朝の座禅やリストラティブヨガ、奥日光ハイキング、裏山自然散策ハイキング、茶ノ木平(秋季限定)など ※天候により内容は変更になる可能性がございます。

期間：2026年1月31日まで

参考料金：2泊1室2名様 329,500円～(税サ込)

備考：年齢制限あり、2泊3日の宿泊パッケージ

オンライン予約：https://www.marriott.com/ja/offers/meaningful-wellness-retreat- OFF-180610/TYONZ-the-ritz-carlton-nikko

「ミーニングフル・ウェルネス・ジャーニー」3つの体験

・ザ・アート・オブ・ウェルネス(120分)

ESPA独自の変革的なトリートメント。呼吸を整え、治療効果を持つ塩石とローズクォーツクリスタルでのマッサージが身体の緊張を解き放つ。

・バンブー・マッスル・リバイビング・マッサージ(120分)

温かい竹を使ったマッサージが特徴の全身トリートメント。深い緊張を解放し心を落ち着かせ、さらに、こわばった筋肉を伸ばす。

・ナチュラル・レジリエンス・フェイシャル(120分)

肌の健康に対する総合的なアプローチで施すフェイシャルトリートメント。日本小顔美容法にインスピレーションを受けた強力なエイジングケアテクニックで、リンパ排出を促進。