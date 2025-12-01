スクウェア・エニックスは1日、ゲームソフト『電車でGO!! はしろう山手線』が2020年12月の発売から5周年を迎えることを記念し、同ソフトのダウンロード版が55%オフセールになるなどのキャンペーンを開催すると発表した。

現在開催中の「電車でGO!! はしろう山手線GO周年記念キャンペーン」では、『電車でGO!! はしろう山手線』のダウンロード版が55%オフセールとなるほか、2020年に実施してSNSで話題となったという「#もしもあなたが駅だったら!? 診断」を5年ぶりに復刻した。

55%オフセールは12月22日まで、「ニンテンドーeショップ」と「PlayStation Store」にて、ダウンロード版(Nintendo Switch版 / PlayStation4版)を対象に実施する。

「もしもあなたが駅だったら!? 診断」は、診断サイトで10問の質問に答えると、回答者の性格を分析し、山手線全駅(30駅分)の中から性格にちなんだ駅を導き出すとのこと。

スクウェア・エニックス公式X(Twitter)アカウントをフォローし、診断結果をシェアすると、抽選で55名にAmazonギフトカード1,000円分をプレゼント(日本国内に住み、Xのポストを公開設定にしている人のみ)。実施期間は12月14日23時59分までとなっている。