元“小学生ホスト”の母、現在は家族YouTuberとして活躍　その収益は…

ABEMAのバラエティ番組『ダマってられない女たち season2』(全14回)#13が、11月28日に配信された。

琉ちゃろの母・ちいめろは変わらず派手なギャルメイク

番組では、9年前に“小学生ホスト”として世間の注目を集めた琉ちゃろの現在に密着。「一種の虐待では」とまで言われネットで大炎上した琉ちゃろは高校2年生となり、今やすっかり落ち着いた風貌の爽やかな青年に。「落ち着いたね!」とスタジオからもその変化に歓声が上がった。

一方、YouTuberとして活動する母・ちいめろは変わらず派手なギャルメイク。さらに濃くなったキャラに「お母さんはパワーアップしてるね」とMEGUMIのツッコミが入った。

家族YouTuberとして活躍するちいめろ、その収益は?

現在ちいめろは、家族YouTuberとして活躍。子育てに奮闘する姿や子どもたちの成長、飾らない家族の日常を映した動画が人気を博しており、登録者数は80万人超え。その収益について、ちいめろは「多いときは月に200万円弱稼いだ」と衝撃の額を明かした。

炎上してもなお活動を続ける理由について、ちいめろは「シングルマザーで収入が少ないってことになると、この習い事したいって言われたときに、“ごめん、させてあげられない”とは絶対に言いたくなかった。親が一人だろうと苦労はさせないし、人並み以上の幸せを与えたい」と説明。

そして、「子どもと出かける機会が一般家庭より多いと思うので、子どもを最優先にした生活もできる。子育てにはピッタリだなって思ってます」と語った。

(C)AbemaTV,Inc.