有吉弘行 同い年・松井秀喜の偉大な功績に脱帽…今後への期待も明かす「ライバル球団だけど…」

有吉弘行がパーソナリティを務めるラジオ生放送番組「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER（サンドリ）」。4月のアシスタントはタイムマシーン3号の関太とロックスの千葉康介です。4月19日（日）の放送では、読売ジャイアンツやニューヨーク・ヤンキースで活躍し、現在はヤンキースで GM付特別アドバイザーを務める松井秀喜さんについて語る場面がありました。

◆同い年・松井秀喜に「嫉妬はない」

有吉は、今年11月に公開されることが発表された映画「ゴジラ-0.0」の話題をきっかけに、“ゴジラ”の愛称で親しまれた松井秀喜さんについて言及。「同い年なんだよ」と話を切り出し、「松井さんって、俺は（現役を引退したら）絶対に日本に帰ってくるタイプの人なのかなと思っていたけど、もうすっかりニューヨーカーだもんね」と語ります。

続けて、「ヤンキースの4番を打って、ワールドシリーズでも優勝しているし、向こう（アメリカ）でも尊敬されているから、待遇もいいんだと思うよ」と話しつつ、「また（日本に）戻ってきて日本代表の監督とか、ライバル球団だけど、巨人の監督をする姿を見てみたい気持ちもある」と期待を口にします。

一方で、「同い年ってさ、どんなすごい人でもちょっと嫉妬するんだよね。“なんだよ”って思う」と複雑な心境も吐露。とはいえ、「アメリカでも尊敬されているってことは、性格的にも素晴らしいんだろうね」と言い、さらに、「同い年が国民栄誉賞をもらってるのよ！ すごいなと思うよね」と功績を称えます。

加えて、松井さんと同時に国民栄誉賞を受賞した松井さんの恩師・長嶋茂雄さんにも触れ、「国民的スーパースターの長嶋さんが後継者として認めた人だし、嫉妬も何もないというか、ただ“すごい人だな”って思う」と改めて称賛の言葉を送ると、関も「誇らしいことですよね」とうなずいていました。

＜番組概要＞

番組名：有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER

放送日時：毎週日曜 20:00～21:55

放送エリア：TOKYO FMをのぞくJFN全国25局ネット

パーソナリティ：有吉弘行

番組Webサイト：https://jfn-pods.com/program/27400

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