お笑いコンビ・くりぃむしちゅーの上田晋也が企画・監督・出演する縦型ショートバラエティコンテンツ『うえだしんや界隈』(制作・QREATION)が1日、公式TikTokアカウントで配信をスタートした。

これは、上田が長年書き溜めてきたネタや構想を「映像作品として発信したい」という思いから立ち上げたコントシリーズ。出演者には、上田と15年来の仲である亀梨和也をはじめ、えなりかずき、片寄涼太(GENERATIONS)、ひょうろく、梶原叶渚、長浜広奈、瀬川陽菜乃ほか、界隈＝ファミリーが参戦する。

舞台は、病院・学校・家庭など誰もが知る日常のシチュエーション＝界隈。医師、刑事、父親など、思わずツッコミたくなるキャラが登場し、濃密な掛け合いを繰り広げる。

配信は平日週5本、12月～2月の3カ月で全60本を公開予定で、初めて監督を経験した上田は「作品を作っていることを裏方としても理解できたのは貴重な経験」と実感を込めてコメント。「出演者の皆さんには本当に助けられました」といい、「皆ドッシリ地に足が着いている。私だけフワフワしてて、地球から2cm浮いている感じです」とジョークを交えて完成度の高さに自信を覗かせた。

出演者のコメント全文は、以下の通り。

上田晋也（くりぃむしちゅー）

――今回、「縦型ショート」でコントシリーズに初挑戦しようと思った経緯を教えてください。

今年の春頃「来年にできたらいいな」と思って、とあるスタッフに話したら、すぐに「やれますよ！」となり、9月から実際に動き始めて11月にもう撮影って、すごいスピードでいろいろ進んで驚きましたね。

縦型ショートを見て、テンポの速さにも驚きましたね。今までのお笑いはフリがあって最後にオチが来るのが、スマホで飽きずに見てもらうためにオチを最初に持ってこなきゃいけなかったり、オチから展開しなきゃいけなかったり。この歳で勉強になりますね。

――初めて監督をやってみた感想は？

普段、演者として待ちが発生する間も照明さんやカメラさんたちがスタンバイしていて、そういう時間も含めて作品を作っていることを裏方としても理解できたのは貴重な経験ですね。これから現場で「これ何待ち？」とか言ってる演者がいたらぶっ飛ばしてやりますよ！

――豪華キャストと一緒に作品を作り上げた感想は？

出演者の皆さんには本当に助けられました。俳優さんだからこその本当の芝居・熱量を間近で感じられたり、若いインフルエンサーの方もその世代の感性を持って個性を出しながら取り組んでいるのを見て、お力をお借りできて本当にありがたいです。皆ドッシリ地に足が着いている。私だけフワフワしてて、地球から２cm浮いている感じです。

亀梨和也

――『うえだしんや界隈』に参加して、縦型ショートならではの新鮮さや、上田さんの“界隈”らしい現場の雰囲気はどのように感じましたか？

上田監督のしっかりとした軸のある台本の中でみんなでモノづくりしている時間が楽しかったです！縦型動画は普段の撮影とは画角や立ち位置などの違いはありましたがテンポよく撮影は行えました。上田さんが監督にいて、さらに縦型動画という本当に新鮮な撮影でした！監督としての上田さんは普段と変わらずやさしく、こだわる所はこだわり、上田監督だからこそ僕は振り切って演じられました！

――『うえだしんや界隈』の見どころをお願いします。

心地よく楽しんで頂ける作品になっていると思いますのでクスっと笑っていただけたら嬉しいなと思います。これからファミリーの一員として見て頂ける皆さんに楽しんでもらいたいと思うので、今後の展開を楽しみにしていて下さい！

えなりかずき

――『うえだしんや界隈』に参加して、縦型ショートならではの新鮮さや、上田さんの“界隈”らしい現場の雰囲気はどのように感じましたか？

縦型の映像で全て収録されるコンテンツに出させていただくのは初めてで、時代の流れに衝撃を受けつつ、とても楽しく参加させていただいております。上田さんの面白いツッコミを常時聴くことができるという大変贅沢な現場でありがたいです！

――『うえだしんや界隈』の見どころをお願いします。

上田さんのディレクションによる会話劇が全てに展開されるので、上田さんの頭の中を覗かせてもらっているような気持になれると思います！視点の階層と角度の多さに度肝を抜かれます。世の中を俯瞰で見透かしたい願望のある方は特に必見です！

片寄涼太（GENERATIONS）

――『うえだしんや界隈』に参加して、縦型ショートならではの新鮮さや、上田さんの“界隈”らしい現場の雰囲気はどのように感じましたか？

縦型ショートでの本格的な撮影は今回がほぼ初めてでしたが、その新しさと奥行きが面白みでもあるなと思いました。上田さんの"界隈"だからこそ出せる絶妙な中毒性が、今回の魅力のように感じます。

――『うえだしんや界隈』の見どころをお願いします。

今や縦型動画を目にしない日はないのではないかというほど、主流になっているこの時代に、 めちゃくちゃ幅広い世代の方がこの『うえだしんや界隈』を共通言語に出来るのではと期待した現場でした。気づいたらこの"界隈"の沼に、ハマってしまうこと間違いなしです。

ひょうろく

――『うえだしんや界隈』に参加して、縦型ショートならではの新鮮さや、上田さんの“界隈”らしい現場の雰囲気はどのように感じましたか？

上田さんがコントをされる事が僕は凄く新鮮でした。梶原さん、長浜さん、瀬川さんのお若い女性の方たちと上田さんの何気ない会話も僕は聞いていて面白かったです。

――『うえだしんや界隈』の見どころをお願いします。

えなりさん、亀梨さん、片寄さんという豪華な方々の共演も上田さんだからこそ実現されたと思います。あまり見られない年齢もジャンルもいっぱいなコントを楽しんでください。

梶原叶渚

――『うえだしんや界隈』に参加して、縦型ショートならではの新鮮さや、上田さんの“界隈”らしい現場の雰囲気はどのように感じましたか？

上田さんが脚本をご担当されていることもあって､会話のテンポやリズムに違った面白さを感じました！アドリブもありつつで､難しさもありましたが､とても刺激的で､たくさん学ばせていただける現場でした。

――『うえだしんや界隈』の見どころをお願いします。

このコンテンツならではの距離感の中で、会話のテンポや間､アドリブから生まれる自然なやりとりが楽しめるところだと思います！上田さんの脚本だからこそのリズムや､少しクセのある空気感にも注目していただけたら嬉しいです！

長浜広奈

――『うえだしんや界隈』に参加して、縦型ショートならではの新鮮さや、上田さんの“界隈”らしい現場の雰囲気はどのように感じましたか？

縦型ショートならではのスピード感が私自身も演じていてとても面白いし、共演者の皆さんのお芝居を見るのも楽しいです！その場のアドリブでつい笑ってしまったり、早口や長いセリフを噛んでしまっても上田さんのナイスツッコミで現場がとても明るく楽しいです！

――『うえだしんや界隈』の見どころをお願いします。

出演者の個性ももちろんですが、普段絶対演じないような役をみんな演じていて新しい一面を観れると思います！個人的にはシチュエーションごとの衣装やメイクもこだわっているので魅力的です。

瀬川陽菜乃

――『うえだしんや界隈』に参加して、縦型ショートならではの新鮮さや、上田さんの“界隈”らしい現場の雰囲気はどのように感じましたか？

最初はとても緊張していて不安もあったのですが、実際に現場に入ってみるとすごく明るい雰囲気で、カメラが回っていない時も上田さんや共演者の方がたくさん盛り上げてくださり、すぐに緊張が解けました。本当にありがたかったです。特に嬉しかったのは、私のセリフの言い方について「こういう言い方のほうが伝わるよ」「もっとこうしてみたら？」と、丁寧にアドバイスをたくさんいただけたことです。とても勉強になりました。ショートドラマで“界隈”をテーマにした縦型ムービーは初めての挑戦だったのですが、内容がとても面白くて、撮影中も思わず笑いそうになるくらい一つ一つの完成度が高く、楽しく撮影させていただきました。

――『うえだしんや界隈』の見どころをお願いします。

毎回登場するキャラクターが本当に濃くて、その中から“自分の推し”を見つけてもらえたら嬉しいです！そして…上田さんのツッコミは絶対に見てほしいです！！キレキレで、さすがだなと思いました！本当に面白いのでぜひ注目してください！

米永圭佑プロデューサー(QREATION代表取締役)

上田さんが企画・監督に挑戦されると伺った瞬間から、ワクワクが止まりませんでした。長年の仲間から若い世代まで素敵な“上田さんファミリー”が集まり、個性と熱量にあふれる現場になっています。縦型ならではのテンポや画角、見せ方についても上田さんと徹底的に向き合い、「スマホで見るからこそ成立する面白さ」を追求し続けました。平日毎日11時に配信されるので、学校や職場のお昼休みに「今日のアレ見た?」と自然に会話が生まれるような、みんなで楽しめるシリーズを目指しています。ぜひお楽しみください!