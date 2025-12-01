元プロ野球選手で野球解説者の赤星憲広氏が、YouTubeチャンネル『赤星憲広の入ってねぇーんだよ!』で11月18日に公開された動画に出演。ショートが本職の助っ人が阪神に加入すると報じられたことについて語った。

赤星憲広氏

キャム・デバニー獲得の背景を解説

11月17日、新外国人選手としてキャム・デバニーとの契約が大筋合意したと報じられた阪神。キャム・デバニーは今季メジャーデビューを果たした遊撃手で、マイナー6年間で通算85本塁打、今季も3Aで20発を放つなど長距離砲としても期待されている。

赤星氏はまず、「ショートの外国人を、まだ28歳の選手を獲るっていう。もう決まったみたいですけどね」と切り出し、「ショート、珍しいね。結構、希少価値じゃんか」「今年メジャーをちょっと経験して。打率はそんなあれですけど」と、遊撃を本職とする助っ人獲得の珍しさを強調。

続けて、「今の感じで見てると、レフト、ショートに関しては、今年は競わせたけど誰も結果出さんかったから、『もう埋めるぜ』っていう感じには見えますよね」と語り、今季様々な選手に競争させるも、レフトとショートで決め手を欠いたことが補強の背景にあるとの見方を示した。

また、ドラフト1位の立石正広にも触れ、「立石くんも間違いなく、ショートやったりとかレフトやったりとかになるでしょうから。サードとセカンドは無理やからね」と、ポジション争いが一気に激化すると予想。

さらに、「だから相当、小幡とか木浪くんとかは頑張らないと」「外国人選手を獲った場合っていうのは、使うからね、ある程度は」と述べ、小幡竜平や木浪聖也にとっては「これはやばいぞって思ってるでしょうし」と心中を推察していた。