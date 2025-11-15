元プロ野球選手で野球解説者の赤星憲広氏が、YouTubeチャンネル『赤星憲広の入ってねぇーんだよ!』で4日に公開された動画に出演。ソフトバンクの近藤健介について語った。

赤星憲広氏

「今、日本で一番いいバッター」

阪神とソフトバンクが戦った今シーズンの日本シリーズを振り返った赤星氏。その中で、「僕が4戦目を解説してたときも、大津くんがめちゃくちゃ良くて。で、勝負どころで、もう1イニングくらいいくかなってところで、代打で近藤くんを出してきた」というシーンに改めて着目することに。

そして、「あそこの勝負勘というか。これは結果論になっちゃうんですけど。やっぱり今、日本で一番いいバッターって近藤くんだと思うんだよね。コンタクト率がものすごく高いから、バッテリーとしてみたら、際どいところで攻めて、たとえば2ボール、3ボールになったら、もう歩かせようと。次の柳田くんで勝負しようっていうのがあったと思うんだけど」と推察する。

続けて、「僕はちょっと中途半端だなと思ったんですよね。歩かせるんだったら、歩かせちゃったほうがいいと思う」「やっぱりバットの当たるゾーンに投げたら、近藤くんは打つよ」と指摘しながら、「どっちがいいかは分からないんですけど」とあくまでも結果論だと強調。

その上で、「ただ僕は、何がすごかったかって、あの場面で(阪神のバッターが)あれだけタイミングが合ってなかった大津選手を変えたこと。あそこで勝負点を打ってきた小久保監督の采配が、結果につながったと思うんですよ」と分析していた。