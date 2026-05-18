夏の太陽が照りつける日、キンキンに冷えた飲み物を一口飲んだ瞬間、至福を感じますよね。でも、その冷たさが長続きせず、あっという間にぬるくなってしまう…そんな残念な経験はありませんか？もう、そのガッカリ体験とはお別れしましょう！アウトドアブランドWENS PRODUCTSから、大人気の『ステンレス真空断熱２Wayタンブラー』に、どんなシーンにも馴染むシックな新色「チャコール」が加わりました。これ一つで、あなたのドリンクライフは劇的に変わります。

暑い夏を快適に！WENS PRODUCTSから待望の新色チャコールが登場

夏の太陽がまぶしくなるこれからの季節、冷たい飲み物をゆっくりと楽しみたいと思いませんか？キンキンに冷えた缶ビールやジュースが、あっという間にぬるくなってしまう……そんな悩みを抱えている方も多いはず。

そんなあなたの悩みを解決してくれる、まさに 「夏の救世主」 とも言えるアイテムが登場しました！ アウトドアブランド「WENS PRODUCTS（ウェンズプロダクツ）」から、大人気の『ステンレス真空断熱２Wayタンブラー』に、待望の新色「チャコール」 が加わったのです。

シックで上品なチャコールカラーが、あなたのドリンクタイムをより一層豊かに彩ってくれること間違いなし。これは見逃せませんね！

「これぞ一石二鳥！」驚きの2WAY機能の魅力

このタンブラー、私が何よりも注目したのはその 「2WAY」 という機能性です。一つで二役をこなすこの便利さは、本当に感動モノですよ。

缶をそのままIN！ 夢の「缶ホルダー」に早変わり

350mL缶飲料を、冷やしたそのまますっぽり入れるだけで、魔法のように冷たさを長時間キープしてくれるんです。想像してみてください。BBQやキャンプ、ピクニックで、最後までキンキンに冷えたビールや炭酸飲料が楽しめるなんて、最高だと思いませんか？ 手が濡れる心配も、結露でテーブルが汚れる心配もありません。

飲み物を直接注いで「マイタンブラー」に

もちろん、飲み物を直接注げば、普段使いのタンブラーとしても大活躍。コーヒーや紅茶をホットで楽しむもよし、冷たいお茶やスポーツドリンクをクールに持ち運ぶもよし。真空二重構造のおかげで、温かいものは温かく、冷たいものは冷たいまま、美味しさが長持ちします。

細部までこだわり抜いた「使いやすさ」の秘密

WENS PRODUCTSの製品は、ただ機能的なだけでなく、使い心地にも徹底的にこだわっています。

高い保冷・保温力を実現する「真空二重構造」

このタンブラーの心臓部とも言えるのが、 「真空二重構造」 です。これは、容器の内側と外側の間に真空の層を作ることで、熱の移動を遮断する技術。だからこそ、外気の温度に左右されにくく、飲み物の温度を長時間キープできるんですね。

握り心地抜群の「シリコーンバンド」

実際に手に取ってみるとわかるのですが、タンブラー本体には指が自然とフィットする位置にシリコーンバンドが装着されています。これが滑り止めになるだけでなく、手に優しくフィットしてくれて、とても持ちやすいんです。アウトドアシーンで少し手が汚れていても、安心して使えそうですね。

屋外での使用を考慮した「シリコーン底カバー」

さらに驚いたのは、底面に採用されているシリコーン底カバー。これにより、テーブルに置いた時の「ガチャン！」という不快な音を防ぎ、滑り止め効果も発揮してくれます。また、屋外での使用時にも、キズや衝撃から本体をしっかり保護してくれる優れものです。キャンプやピクニックでうっかり落としてしまう、なんて時も安心感が違います。

日常を彩る新色「チャコール」の魅力

今回加わった新色「チャコール」は、その名の通り炭のような深みのあるグレー。シンプルながらも洗練された雰囲気は、どんなシーンにも自然と溶け込みます。

これまでのカラフルなバリエーションに加えて、チャコールが登場したことで、より幅広い方のライフスタイルにマッチする選択肢が広がったと言えるでしょう。オフィスでのデスクワーク、自宅でのリラックスタイム、そしてもちろんアウトドアレジャーまで、上品で落ち着いたこのカラーは、あなたの日常をさりげなく格上げしてくれるはずです。

製品情報と購入先

製品仕様まとめ

項目 詳細 商品名 WENS PRODUCTS ステンレス真空断熱２Wayタンブラー 品番 ACH-350 ホルダー 350mL缶用 実容量 約340mL 色 チャコール（CH） 外寸（約） 幅74mm×奥行き74mm×高さ117mm 価格 オープン価格 発売日 2026年5月19日（火）

気になる価格とコスパは？

『WENS PRODUCTS ステンレス真空断熱２Wayタンブラー』の新色チャコールはオープン価格となっています。具体的な金額は店舗によって異なりますが、一つで缶ホルダーとタンブラーの二役をこなし、高品質な素材と細やかな機能性が盛り込まれていることを考えれば、非常にコストパフォーマンスに優れたアイテムだと言えるでしょう。長く愛用できる製品だからこそ、初期投資の価値は十分にあると感じます。

どこで買える？

この魅力的なタンブラーは、様々なオンラインショップで手に入れることができます。自分に合った購入方法を選べるのは嬉しいですね。

WENS PRODUCTSを生み出す「株式会社アトラス」とは

この素晴らしい製品を開発・販売しているのは、株式会社アトラスです。同社はステンレス製卓上用品・キッチン用品の分野で、国内屈指の店頭導入実績を持つ老舗メーカー。多くの企業からのOEM生産も手掛けており、その技術力と信頼性は折り紙付きです。

これまでに、シリーズ累計出荷数500万本を突破した保冷・保温機能付きペットボトルホルダー「BOTTLE in BOTTLE」や、5層の断熱構造で高い保温・保冷効力を実現した超保温ボトル「TEMPEAK」など、私たちの日常を豊かにする個性豊かなアイテムを数多く生み出してきました。品質や機能性にこだわった製品は、東京都八王子市のふるさと納税返礼品にも採択されるほど。

「よりエコに、より快適な生活に寄り添うために」という企業理念のもと、移り変わるニーズに応え、私たちの潤いある毎日をサポートする製品をこれからも届けてくれることでしょう。

最高のドリンク体験をあなたに

WENS PRODUCTSの『ステンレス真空断熱２Wayタンブラー』新色チャコールは、ただの飲み物容器ではありません。それは、あなたのライフスタイルを快適にし、日常にちょっとした豊かさを加えてくれる頼れる相棒となるでしょう。

アウトドアでのアクティブな一日から、自宅でのくつろぎの時間まで、どんなシーンでも飲み物を最適な温度で楽しませてくれるこのタンブラー。あなたもぜひ手に入れて、ぬるい飲み物とはもうサヨナラしませんか？

新しいチャコールカラーの魅力を、ぜひご自身で体験してみてください！

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。