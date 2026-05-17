西武が3点差で日本ハムに勝利

先発投手：西武はＡ・ワイナンスが6回2失点の好投（5安打6奪三振）、日本ハムの北山　亘基は5回1失点 得点経過： 3回裏：日本ハムが2点を追加 5回表：西武が1点を追加 7回表：西武が4点を追加 注目選手：西武の岸　潤一郎が1本塁打、3打点の活躍、西武のＴ・ネビンが1本塁打、2打点の活躍。

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 42 26 16 0 .619 -
2 阪神 41 23 17 1 .575 2
3 巨人 41 23 18 0 .561 2
4 DeNA 41 19 20 2 .487 5
5 広島 38 14 22 2 .389 9
6 中日 41 14 26 1 .350 11

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 西武 43 24 18 1 .571 -
2 オリックス 41 23 18 0 .561 0
3 ソフトバンク 40 20 20 0 .500 3
4 日本ハム 44 21 23 0 .477 4
5 楽天 41 18 22 1 .450 5
6 ロッテ 41 18 23 0 .439 5