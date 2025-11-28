＜応募〆: 2025/12/12＞【3名様】名店監修の味を自宅で！「お水がいらないプレミアム」カドヤ食堂ワンタンめん＆飯田商店醤油らぁ麺など4点セットプレゼント

「お水がいらない」シリーズからプレミアムプレゼント企画



累計2億食以上を販売する冷凍具付き麺NO.1※1ブランド「お水がいらない」シリーズを展開する株式会社キンレイが、“こだわり尽くした至極の逸品“をコンセプトにしたプレミアムラインを新発売！

『お水がいらないプレミアム カドヤ食堂ワンタンめん』『お水がいらないプレミアム 飯田商店醤油らぁ麺』の2品が、2025年8月19日（火）より全国の量販店冷凍コーナーにて販売中。

■“名店の味”×“冷凍技術”で贅沢な食体験

「お水がいらないプレミアム」は、ラーメン界を牽引する名店とキンレイが共創し、専門店が辿り着いた究極の味を家庭で手軽に味わうことができる。

素材の旨味を引き出したスープ、北海道産小麦100％の麺、そしてこだわり抜いた具材が織りなす、驚きと感動の一杯をお届けします。

■お水がいらないプレミアム カドヤ食堂ワンタンめん

関西の名店「カドヤ食堂」が監修した一杯。鶏・豚・魚介の旨味、甘味を引き出した芳醇な醤油スープに、北海道産小麦100％を使用したしなやかな麺が絶妙に絡み合います。

皮の食感とほどけ具合にこだわったワンタン2個、チャーシュー、メンマ、九条ねぎ、のり2枚を盛り付け、食感と風味のバランスに徹底的にこだわりました。

■飯田商店監修「醤油らぁ麺」

関東の名店「飯田商店」が監修した一杯。琥珀色のスープは、研ぎ澄まされた醤油のキレと鶏油のリッチな旨味が際立ちます。

北海道小麦100％使用の麺は小麦本来の甘みと旨味を感じます。

真空調理で仕上げたやわらかいチャーシュー2枚、九条ねぎ、のり2枚を添え、シンプルながら奥深い味わいを実現しました。

■マイナビニュース読者向けにも特別プレゼント企画を実施！

今回、マイナビニュースの読者プレゼントとして、プレミアムライン新商品と人気商品の4種セットを3名様にプレゼントいたします！

名店の味を自宅で楽しめるこの機会をぜひ体感してください。



※1インテージSRI＋ 冷凍具付きうどん・ラーメン推計販売規模金額（2024年4月～2025年3月）より

プレゼント内容

商品名 「お水がいらないプレミアム」（カドヤ食堂ワンタンめん＋飯田商店醤油らぁ麺）

「お水がいらない」（ 鍋焼うどん+京風だしのおうどん ）セット

人数 3名様 価格 オープン価格 商品 内容量

カドヤ食堂ワンタンめん 494g（めん150g）

飯田商店醤油らぁ麺 486g（めん140g）

お水がいらない 鍋焼うどん 527g（めん200g）

お水がいらない 京風だしのおうどん 476g（めん 160g） キャンペーン名 「2025マイナビニュース読者プレゼント11月第2弾」

※このキャンペーンへのご応募は1名様1回限りとなります。

1回のキャンペーンで複数の賞品を選択することはできません。

同じキャンペーンの賞品は、記事下部の 「関連記事」 にてご確認いただけます。

応募資格

マイナビニュース・ウーマン会員

未登録の方は、ページ下部の「新規会員登録」ボタンをクリックしていただき、会員登録完了後に「このキャンペーンに応募する」ボタンからご応募ください。

抽選対象

下記2点の条件を満たした方

①回答対象アンケートへの回答

応募期間中(～2025/12/12)までに提携アンケートを含む、 マイナビニュースマイページ内に掲載されているアンケート全ての中からいずれか一つに回答された方

※アンケートは こちらから

※読者プレゼントの応募フォームのみご回答された方は抽選対象外となりますのでご注意下さい

②提携アンケート参加の同意

会員登録後、マイページの会員メニューにある 「提携アンケート 参加/解除」ボタンから提携アンケートへの参加をご同意ください。

※既に同意をされている場合、改めてのお手続きは不要です

※応募期間中(～2025/12/12)に提携アンケートの同意を解除をされた場合は抽選対象となりませんのでご注意ください



応募締め切り

2025年12月12日(金) 23:59まで

商品に関するお問い合わせ

キンレイ商品についてのお問合せ先 フリーダイヤル：0120-094-615 受付時間：9:00～17:30（土・日・祝祭日・年末年始を除く）

プレゼント応募や会員登録に関するお問い合わせ

こちらのフォームよりお問い合わせください。

※マイページから応募フォーム以外のアンケート回答が必須になります。回答されていない方は応募の対象外となります。

読者プレゼントへの掲載はこちらよりお問い合わせください。

(配給: 株式会社キンレイ )