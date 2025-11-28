＜応募〆: 2025/12/12＞【3名様】「11月29日はいい肉の日」！“29日は肉の日”キャンペーンで「お肉のギフト券3,000円分」をプレゼント！

「お肉のギフト券」プレゼント企画

毎月「29日は肉の日」！そして「11月29日はいい肉の日」！全国食肉事業協同組合連合会（全肉連）では、国産食肉の消費拡大を目的としたキャンペーンを展開中。全国約1,700店舗で特別販売が行われるほか、今回は読者向けに「お肉のギフト券」プレゼント企画を実施します！

■キャンペーンの魅力

全国の精肉店やスーパーで使える「お肉のギフト券」は、国産牛・豚・鶏など、好きなお肉の購入に使える便利なアイテム。焼肉はもちろん、すき焼きやしゃぶしゃぶ、BBQにもぴったりです！

■マイナビニュース読者向けにも特別プレゼント企画を実施

今回は「お肉のギフト券（3,000円分）」を3名様にプレゼント！ この機会にぜひ応募して、年末年始に美味しい焼肉を楽しみましょう！

プレゼント内容

商品名 お肉のギフト券

人数 3名様 価格 3,000円（税込み）相当 商品詳細 500円券×6枚 キャンペーン名 「2025マイナビニュース読者プレゼント11月第2弾」

※このキャンペーンへのご応募は1名様1回限りとなります。

1回のキャンペーンで複数の賞品を選択することはできません。

同じキャンペーンの賞品は、記事下部の 「関連記事」 にてご確認いただけます。

応募資格

マイナビニュース・ウーマン会員

抽選対象

下記2点の条件を満たした方

①回答対象アンケートへの回答

応募期間中(～2025/12/12)までに提携アンケートを含む、 マイナビニュースマイページ内に掲載されているアンケート全ての中からいずれか一つに回答された方

※アンケートは こちらから

※読者プレゼントの応募フォームのみご回答された方は抽選対象外となりますのでご注意下さい

②提携アンケート参加の同意

会員登録後、マイページの会員メニューにある 「提携アンケート 参加/解除」ボタンから提携アンケートへの参加をご同意ください。

※既に同意をされている場合、改めてのお手続きは不要です

※応募期間中(～2025/12/12)に提携アンケートの同意を解除をされた場合は抽選対象となりませんのでご注意ください



応募締め切り

2025年12月12日(金) 23:59まで

商品に関するお問い合わせ

03-6275-2880「11月29日は焼肉の日」PR事務局

プレゼント応募や会員登録に関するお問い合わせ

※マイページから応募フォーム以外のアンケート回答が必須になります。回答されていない方は応募の対象外となります。

(提供：全国食肉事業協同組合連合会)