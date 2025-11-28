＜応募〆: 2025/12/12＞【3名様】濃い味わい、体脂肪が気になる方に！「やかんの濃麦茶」1ケース（600ml×24本）をプレゼント

「やかんの濃麦茶」プレゼント企画

2021年の発売から4年目を迎えた「やかんの麦茶」ブランドに、新しい選択肢が誕生しました。その名も 「やかんの濃麦茶」。やかんで煮出したような香ばしさとすっきりした後味を、より深みのある濃さで実現しました。

■ “濃い体験”×“健康サポート”で日常にプラス

「やかんの濃麦茶」は、BMIが高めの方の体脂肪を減らす機能が報告されている ローズヒップ由来ティリロサイドを含む機能性表示食品。水分補給や食事中、運動時など、あらゆるシーンで“満足感”と“健康意識”を両立できます。



食生活は、主食・主菜・副菜を基本に、食事のバランスを心がけましょう。

本品は、特定保健用食品と異なり、機能性および安全性について国による評価を受けたものではありません。届け出られた科学的根拠等の情報は、消費者庁のウェブサイトで確認できます。

また、本品は医薬品ではなく、疾病の診断、治療、予防を目的としたものではありません。

■クレヨンしんちゃんとの特別コラボ

今年は「やかんの濃麦茶」リニューアルにあわせて、国民的アニメ『クレヨンしんちゃん』とタイアップ！ 実写化ショートムービー 「やかんの家族だゾ！」では、大人になった野原家が登場し、家族の絆を描いたストーリーが話題に。第1話～第7話の総視聴回数は 4,800万回突破。 「お久しぶりの春日部だゾ！」篇などのCMも全国放映中です。

■マイナビニュース読者向けにも特別プレゼント企画を実施

今回、マイナビニュースの読者プレゼントとして 「やかんの濃麦茶」1ケース（600ml×24本）を3名様にプレゼント！ 濃い麦茶の新しいおいしさと、家族を感じるひとときをぜひ体感してください。

プレゼント内容

商品名 「やかんの濃麦茶 from 爽健美茶 600ml」

人数 3名様 価格 190円（税別） 商品詳細 1ケース本数:24本 キャンペーン名 「2025マイナビニュース読者プレゼント11月第2弾」

※このキャンペーンへのご応募は1名様1回限りとなります。

1回のキャンペーンで複数の賞品を選択することはできません。

応募資格

マイナビニュース・ウーマン会員

未登録の方は、ページ下部の「新規会員登録」ボタンをクリックしていただき、会員登録完了後に「このキャンペーンに応募する」ボタンからご応募ください。

抽選対象

下記2点の条件を満たした方

①回答対象アンケートへの回答

応募期間中(～2025/12/12)までに提携アンケートを含む、 マイナビニュースマイページ内に掲載されているアンケート全ての中からいずれか一つに回答された方

※アンケートは こちらから

※読者プレゼントの応募フォームのみご回答された方は抽選対象外となりますのでご注意下さい

②提携アンケート参加の同意

会員登録後、マイページの会員メニューにある 「提携アンケート 参加/解除」ボタンから提携アンケートへの参加をご同意ください。

※既に同意をされている場合、改めてのお手続きは不要です

※応募期間中(～2025/12/12)に提携アンケートの同意を解除をされた場合は抽選対象となりませんのでご注意ください



応募締め切り

2025年12月12日(金) 23:59まで

商品に関するお問い合わせ

日本コカ･コーラお客様相談室 TEL:0120-308-509

プレゼント応募や会員登録に関するお問い合わせ

こちらのフォームよりお問い合わせください。

※マイページから応募フォーム以外のアンケート回答が必須になります。回答されていない方は応募の対象外となります。

(提供：日本コカ･コーラ株式会社)