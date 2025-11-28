フジテレビのドキュメンタリー番組『ザ・ノンフィクション』(毎週日曜14:00～ ※関東ローカル)では、全国から依頼が寄せられる“お片付け”のプロ「ひろこばぁちゃん」こと大川浩子さん(64)を追った「私が片づけたいもの～ひろこばぁちゃんと心のお片づけ～」を、30日(通常と異なり13:40～ ※関東ローカル)に放送する。

依頼を受ければキャンピングカーを自ら運転し、時には車中泊をしながら日本各地を走り続ける大川さん。年間走行距離は5万km、地球一周を超えるほどになる。

彼女の“お片付け”は、単なる整理整頓にとどまらない。依頼者と荷物を仕分けていくうちに、会話は自然と心の話へと移り、しまい込んでいた思いや悩みが静かに姿を見せる。

番組に登場するのは、母の価値観に従って育ち、自分で服を選ぶ機会がほとんどなかった女性。手に取る服がどれも“ときめかない”理由は、選ぶ喜びを知らないまま大人になってしまったからだった。また琴奏者である女性も、楽譜の山に囲まれながら揺れていた。「もっと自分を発揮できる場所が欲しい」このまま続けるべきか、やめるべきか…。

大川さんは片付けをしながら、依頼者の言葉に静かに耳を傾ける。「どう生きたいのか」「どんな自分でいたいのか」…物を残すか捨てるかを問いながら、いつの間にか“心の仕分け”へと変わっていく。部屋の乱れを整えるだけではなく、依頼者の「理想の生き方」までそっと照らし出すのが、ひろこばぁちゃん流だ。

片付けをきっかけに夢を見つける人もいれば、もう一度歩き出す力を取り戻す人も。ひろこばぁちゃんと依頼者との心のお片付けの物語を、黒木華のナレーションで追っていく。

