ジャルパックは10月30日より、MOF(フランス国家最優秀職人章、パティシエ・コンフィズール部門)受章のショコラティエ、ジャン=ポール・エヴァン氏の隠れ家サロン訪問をはじめ、パリ・リヨンの2都市でチョコレートを堪能する、ツアーコンダクター同行ツアーの発売を開始した。

(C)Jean-Paul Hévin

ジャン=ポール・エヴァン氏は、素材へのこだわりと確かな技術から生まれる芸術的ショコラで高く評価され、MOFを受章したショコラティエ。

(C)Jean-Paul Hévin

本ツアーでは、エヴァン氏の隠れ家サロンを訪問し、本人によるチョコレート作りへの熱い想いとこだわりを直接聞く貴重なプレゼンテーションが用意されているほか、記念撮影の時間も。サイン入りオリジナルチョコレートボックスも付いている。

(C)Jean-Paul Hévin

さらに、美食の街リヨンに本店を構えるチョコレートショップ「ベルナシオン」では、ワークショップ体験や併設レストランでの昼食も。パリ・リヨン両都市での観光も充実しており、パリではエッフェル塔や凱旋門といった主要観光地と人気のチョコレートショップを巡るなど、ツアーコンダクター同行のもと、チョコレートを堪能できる旅となっている。

「ジャン=ポール・エヴァン氏と出会う旅 ときめく チョコレートの世界へ パリ・リヨン 6日間」の出発日は2026年2月11日。出発地は羽田となっており、往復日本航空の直行便を利用する。旅行代金(1室2名利用/お一人様)は、JALエコノミークラスで59万9,900円、1室1名利用追加代金は18万円。

※画像は全てイメージ