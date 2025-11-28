ホットペッパーグルメ外食総研は11月19日、「いい肉の日」に食べたい肉やいい肉の条件などについての調査結果を発表した。調査は2025年8月8日～8月9日、全国20代～60代の男女1,035名を対象にインターネットで行われた。

「いい肉の日」に食べたい肉は?

11月29日の「いい肉の日」に食べたい肉を尋ねたところ、「牛肉」が68.6%と圧倒的多数を占めた。次いで「鶏肉」(14.0%)、「豚肉」(11.7%)と続き、「馬肉」「羊肉」は1割未満にとどまった。

また、「あなたが好きな牛肉料理は?」という質問では、1位「焼肉」(64.3%)、2位「ステーキ」(58.3%)、3位「すき焼き」(52.1%)と、いずれも牛肉本来のうまみや肉質をストレートに感じられるメニューが上位を占めた。

牛肉を使った好きな料理ランキング

「いい肉」の条件

"いい肉"と感じる条件では、1位「国産牛」(49.1%)、2位「やわらかい」(42.4%)、3位「銘柄牛、ブランド牛」(36.0%)、4位「赤身など、脂以外の肉のうまみが感じられる」(33.6%)の順にランクインした。「値段の高さ」や「脂ののり」ではなく、品質への期待や、ヘルシー志向や肉本来の味を重視する傾向が見られた。一方、「高カロリーで満足感が得られる」(5.4%)や「低カロリー」(4.7%)などは少数にとどまる結果となった。