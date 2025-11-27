東映ビデオは、「みんなで決めよう!東映特撮Blu-ray化PROJECT!」のBlu-ray化決定作品である、『快傑ズバット』Blu-ray BOXの発売直前を記念し、『快傑ズバット』第1話の地上波放送と東映特撮YouTube official にて名作選配信を行う。

「みんなで決めよう!東映特撮Blu-ray化PROJECT!」とは、未だBlu-ray化されていない東映特撮作品の中から特撮ファンの皆様の投票によって1タイトル以上をBlu-ray化するプロジェクト。商品は、東映ビデオオンラインショップ限定で販売する。

『快傑ズバット』第1話の地上波放送はTOKYOMX にて12月14日19:00～19:30。昭和の名作『快傑ズバット』が4Kネガスキャンで地上波に蘇る。

また、東映特撮YouTube Official では名作選配信と題して『快傑ズバット』第5話(4KネガスキャンHDリマスター版)を11月27日より期間限定配信。9月に配信された『快傑ズバット』第1話(4KネガスキャンHDリマスター版)の大好評を受けてのアンコール配信となる。配信は12月26日まで。

「快傑ズバットBlu-ray BOX」は、12月17日発売、初回生産限定。東映ビデオオンラインショップ限定商品で、価格は44,000円、本編783分(Blu-ray：2層4枚)、ボーナスディスク(DVD：片面2層)、全32話収録。

(C)石森プロ・東映