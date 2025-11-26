ダンス＆ボーカルグループ・THE RAMPAGEの吉野北人が26日、都内で行われた「UGG 銀座松屋通り オープニングイベント」に登場した。

THE RAMPAGEの吉野北人

南カリフォルニアを拠点とするグローバルライフスタイルブランド「UGG」は、11月28日に新店舗となる「UGG 銀座松屋通り」をオープンする。銀座で2店舗目となる同店の内装は、ブランドのルーツであるカリフォルニアの世界観やライフスタイルを想起させるデザインで、木目やナチュラルなカラーを全体に使用したラグジュアリー空間となっている。

オープニングイベントでは、著名人がUGGのホリデーコーディネートを身にまとって登場。吉野は「UGGさんは、チェスナットカラーというイメージがあって、そのUGGさんの世界観を全身で表現させていただきました」とコーディネートのポイントを説明した。

UGGコーデでホリデーシーズンに出かけたいところを聞かれると、「家族でおそろいコーデをして、クリスマスマーケットだったり、きれいなイルミネーションを見たり、そういうの憧れますよね。ほっこりするというか温かくなる瞬間だと思うので、家族でUGGおそろコーデということで」と笑顔で話した。

イベントには、西野七瀬、萩原莉久、福原遥、藤田ニコル、前田公輝、三浦翔平、百田夏菜子、森川葵も出席した。