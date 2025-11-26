俳優の福原遥が26日、都内で行われた「UGG 銀座松屋通り オープニングイベント」に登場した。

福原遥

南カリフォルニアを拠点とするグローバルライフスタイルブランド「UGG」は、11月28日に新店舗となる「UGG 銀座松屋通り」をオープンする。銀座で2店舗目となる同店の内装は、ブランドのルーツであるカリフォルニアの世界観やライフスタイルを想起させるデザインで、木目やナチュラルなカラーを全体に使用したラグジュアリー空間となっている。

オープニングイベントでは、著名人がUGGのホリデーコーディネートを身にまとって登場。福原はニットのドレスにレザージャケットを合わせたコーディネートを披露した。

そして、「普段あまりレザーを着ないんですけど、UGGさんのこのレザージャケットは強くなりすぎず、ボアの部分が大きいので、かわいらしい印象も出るようなレザージャケットになっていて、すごくかわいいなと思ってポイントです」とにっこり。「靴が厚底になっていてヒールがあるので、スタイルも盛れますし、ボアの白い部分もアクセントになっていて、すごく温かいです」と話していた。

イベントには、西野七瀬、萩原莉久、藤田ニコル、前田公輝、三浦翔平、百田夏菜子、森川葵、吉野北人も出席した。