アイドルグループ・ももいろクローバーZの百田夏菜子が26日、都内で行われた「UGG 銀座松屋通り オープニングイベント」に登場した。

百田夏菜子

南カリフォルニアを拠点とするグローバルライフスタイルブランド「UGG」は、11月28日に新店舗となる「UGG 銀座松屋通り」をオープンする。銀座で2店舗目となる同店の内装は、ブランドのルーツであるカリフォルニアの世界観やライフスタイルを想起させるデザインで、木目やナチュラルなカラーを全体に使用したラグジュアリー空間となっている。

オープニングイベントでは、著名人がUGGのホリデーコーディネートを身にまとって登場。百田は水色のファージャケットが華やかなコーディネートで、ショートパンツから美脚を披露した。

そして、「ホリデーシーズンなので、イリュージョンブルーのファージャケットだったり、ビジューのついたニット帽で華やかさを出しながらコーディネートしてみました」と説明した。

また、「今回履いているブーツがマイナス30度以上ぐらいまでいけると聞いた」と言い、「すごく暖かくてこの季節にはすごく助かるなと思います」とにっこり。このブーツを着用して行きたいところを聞かれると「スキーが大好きなのでスキー場とかに行きたい」と話していた。

イベントには、西野七瀬、萩原莉久、福原遥、藤田ニコル、前田公輝、三浦翔平、森川葵、吉野北人も出席した。