女優の橋本愛が29日、自身のインスタグラムを更新し、出演中の大河ドラマ『べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～』(NHK総合 毎週日曜20:00～ほか)で演じている、ていの写真を公開した。

橋本愛

江戸時代中期の吉原を舞台に、東洲斎写楽、喜多川歌麿らを世に送り出し、江戸のメディア王にまで成り上がった“蔦重”こと蔦屋重三郎(横浜流星)の波乱万丈の生涯を描く本作。橋本は、蔦重の妻・ていを演じている。

9月28日に放送された第37回では、蔦重の発言に対して、ていが眼鏡を外して猛反対する展開が描かれた。

橋本はインスタグラムで「最近、眼鏡を外して旦那様に詰め寄りがちなおていさん」というコメントを添えて、眼鏡なしのていの写真をアップ。「大切な人の死、色んな人の思いを背負って、生き残るということ。どうか最後まで、見守っていただけますように。これから先、おていさん痺れるほどかっこいいです。。」とつづった。

この投稿に、「おていさん、大好きです!真面目でカッコ良いです!」「眼鏡を外したビジュアルも本当にお美しい…」「愛ちゃん、美しいお目々」「美人すぎます」「おていさんの目力がカッコ良すぎて惚れちゃいます」「橋本さんの美しいこの強い目力は他の女優さんにはありませんね。唯一無二」などとコメントが寄せられている。