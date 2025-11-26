フジパンは11月25日、「アンパンマンシリーズ」が日本マザーズ協会が主催する「第17回マザーズセレクション大賞2025」を受賞したことを発表した。

マザーズセレクション大賞は、日本マザーズ協会によって2009年に創設された。子育て期の親が実際に使用してよかった、推薦したい商品を選び、公募にて投票され選出される。売上No.1ではなく、ママたちの信頼や共感・好感の1位を表彰した賞となる。投票期間は2024年9月1日～2025年8月31日、投票数は22,586票となった。イベント会場、協会公式サイト、連携消費者団体リンク、子育てWEBサイト投票、顧問や大使のSNS経由など、複数回答可能なアンケート方式で行われた。

今回、受賞理由として「手掴みで食べる練習に最適だった。ほのかな甘みで大人も美味しい」「子供が持って食べやすいし、毎日食べてもあきない」「甘くて美味しい。スティック状で食べやすいサイズ感が良いです」「サイズが丁度よく、たくさん食べてくれるから」「キャラクターが好きです。口溶けが良く量も丁度良くて、おやつ代わりにもしています」といった声が集まった。

アンパンマンシリーズは、「両親が子どもに安心して与えられるパン」をコンセプトにしたパン。子どもが食べやすく柔らかい・くちどけのいい食感・やさしい味わいにし、小さい手でも自分で掴んで食べられるようなサイズ感にしている。栄養素入りで子どもの栄養不足が気になる親の視点からも商品を設計している。今年で発売20周年を迎えた「アンパンマンのミニスナック」に加え、他にも子どもに人気の菓子パンを展開している。