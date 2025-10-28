バンダイ ライフスタイル事業部は、子ども服ブランド「アンパンマンキッズコレクション」より、ウィンターコレクションの新作の販売を開始した。

アンパンマン キッズコレクション

子どもたちに人気のテレビアニメ「それいけ！アンパンマン」の子ども服ブランド「アンパンマンキッズコレクション」より、ウィンターコレクションの新作が販売される。

「ノルディック総柄アウター」(14,300円)は、アンパンマンとなかまたちのノルディック総柄がおしゃれなアウター。軽くて暖かい中綿入りで、寒い季節にぴったりの1枚となっている。フード付きで首元までしっかりカバーしてくれるため、防寒対策もばっちり。

「アップリケミトントレーナー」(7,150円)は、手袋からアンパンマンたちがひょっこり顔を出している遊び心いっぱいのトレーナー。ミトン部分はポケットになっていて、紐部分は立体的な発泡プリントで表現された、思わず触りたくなる可愛いデザインである。

「裾折り返しニットコールパンツ」(6,930円)は、ノルディック柄の折り返しがおしゃれなニットコールパンツ。アンパンマンは刺繍で表現され、ばいきんまんのワッペンも付いている。裾折り返し仕様で丈を調節できるため、成長に合わせて長く着用できる。その他の商品は、公式HPにて掲載している。

キャンペーン ノベルティ

2025年10月24日～2025年11月9日の期間中、店頭およびバンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて15,000円以上購入すると「オリジナルモコモコクッション」をプレゼントする。