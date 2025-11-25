サンエックスは、サントリー食品インターナショナルとコラボした「すみっコぐらし」オリジナルラバーコースター付きの「おうちドリンクバー 4種アソートパーティーパック」を12月2日から全国で期間限定で販売する。また、12月1日より「すみっコぐらし」オリジナルホームパーティーグッズなどが当たるキャンペーンも実施する。

「おうちドリンクバー」とは、ドリンクバーの作りたての美味しさ・楽しさを自宅で楽しめるよう2024年4月に誕生した、濃縮タイプ飲料「おうちドリンクバー」シリーズのこと。自分好みのカスタマイズを楽しめることから、日経トレンディの「2025年年間ヒット商品」第10位に「アレンジ系希釈飲料」の1つとして選出された。

今回、家族向けに、親子で人気の「すみっこぐらし」と「おうちドリンクバー」のコラボが実現。

「おうちドリンクバー パーティーパック」(税別1,392円)は、340mlのペットボトルに入った「ペプシコーラ」「POPメロンソーダ」「C. C. レモン」「デカビタC」4品と「『すみっコぐらし』オリジナルラバーコースター」がセットになっている。おうちドリンクバー1：炭酸水4で割ることで、簡単に美味しい炭酸飲料を作ることができる。また、「おうちドリンクバー」公式インスタグラムアカウントでは、アレンジレシピも公開している。

同商品は、12月2日から全国で販売される。なお、自動販売機での販売はなく、無くなり次第終了となる。

また、対象商品であるサントリー清涼飲料ペットボトル (容量300ml～680ml)を購入の上、所定の方法で応募することで、「すみっコぐらし」オリジナルホームパーティーグッズなどが当たるキャンペーンも実施される。

実施期間は、2025年12月1日9:00～2026年2月4日23:59で、24本コースへの応募で「すみっコぐらしデザイン BRUNOホットプレート グランデサイズ レッド」が50人に、4本コースへの応募で「すみっコぐらしブランケットinクッション」が250人(5種×50人)に当たる。

なお、1.2L～2Lの大容量ボトル、キャンペーンシールが貼付されている商品、キャンペーンパック品、その他キャンペーン商品は対象外となる。また、応募に関する詳細は12月1日に公開される。

すみっコぐらしとほっこりおうちパーティーグッズが当たる! キャンペーン

(C)2025 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.