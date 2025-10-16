ロックバンド・Mrs. GREEN APPLEが16日、オフィシャルYouTubeチャンネルにて生配信を行い、2025年12月31日で“フェーズ2”を完結し、2026年1月1日に“フェーズ3”を開幕すると宣言。また、来年夏頃に1カ月の長期休暇を取ることも発表した。

Mrs. GREEN APPLEの藤澤涼架・大森元貴・若井滉斗

Mrs. GREEN APPLEは、大森元貴(Vo/Gt)、若井滉斗(Gt)、藤澤涼架(Key)による3人組バンド。2013年結成。2015年にミニアルバム『Variety』でメジャーデビュー。2020年7月8日に初のベストアルバム『5』をリリースとともに、“フェーズ1完結”を宣言し、活動休止を発表。約1年8カ月の活動休止期間を経て現在のメンバー編成となり、2022年3月に“フェーズ2開幕”として活動を再開した。

生配信で大森は、これまでのグループの歩みを振り返り、「“フェーズ2”は世の中にミセスをもっともっと広めていくために、フルスロットルで、全方位で活動をしようという強い意志と目標を持ってスタートさせました」と“フェーズ2”について説明。「自分たちが目指したものを叶えることができ、自分たちが残してきた実績と影響力をちゃんと自覚した状態で“フェーズ2”を飾るために、我々Mrs. GREEN APPLEは2025年12月31日をもって“フェーズ2”を完結致します」と宣言した。

そして、「Mrs. GREEN APPLEは2026年1月1日に“フェーズ3”を開幕します。つまりは、安心してください。活動休止期間を設けません。“フェーズ2”完結後は活動休止期間を設けず、“フェーズ3”を来年1月1日からスタートさせます。そして、メンバー編成は変わりません。大森、若井、藤澤の3人で変わらず活動を続けていきたいと思います」と発表した。

続けて、「もっと安心してください。安心させてください。“フェーズ3”開幕後、来年夏頃に1カ月の長期休暇をいただきます。さすがにいただきましょう」と述べ、若井と藤澤も「そうですね。さすがにね」「そうだね」と笑顔を見せた。

大森は「すごかったですから。私たぶん“フェーズ2”始まってからちゃんとしたお休みというのが1日もない。我々そうですよね。何かやったり作ったり」と怒涛の日々を振り返り、「我々が望んでやっていたことなんですけど、“フェーズ2”ではお休みらしいお休みもなかったので、長期休暇はプライベートな期間として、体のメンテナンスなどにあてるのかな? まだ決めているわけではないんですけど、ずっと活動をし続けてついに、JAM'S(ミセスのファン)に『休んでくれ』と心配されるようになった、おかしなことが起きていましたから、プライベート時間として有意義な休養期間にしたいと思います」と語った。

この発表に、ファンからは「ミセス活動休止ないのに安心した メンバー編成変わらないのも安心」「良かったぁ ミセス活動休止やなくて！」「活動休止じゃなくて、前向きな発表で安心した！！フェーズ3も楽しみだ！」などと安堵の声が続出。また、1カ月の長期休暇についても「ミセスが長期休暇を取ると言っていて安心した」「ミセス働きすぎだから、休み取るって聞いて安心したわ」「突っ走ってきたミセスが1ヶ月の休暇を設けると聞いて安心しました」といった声が上がっている。