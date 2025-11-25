東武百貨店 池袋本店・船橋店は、2026年の福袋のテーマを「家計を応援！美味い・上手い・午い！福がウマれる1年に」とし、1月3日から初売りを開始する。

【魚の北辰】新春 舟盛福袋 イメージ

物価高対策として、お得な「食福袋」と、特別な体験を提供する「夢を叶える体験福袋」を展開する。また、相場が高騰する「金製品の福袋」も用意し、午年の始まりを盛り上げる。

家計を応援！お得でウマい食福袋

目玉は、大人数の集まりを彩る豪華な食材や、日常的に使えるサブスクリプション型の福袋。

池袋本店の魚の北辰は、約5万円相当の豪華な海鮮(まぐろ、真鯛、ウニなど17種)を盛り付けた「新春 舟盛福袋」(20,260円、限定5点)を抽選販売する。

ニュー・クイックからは、約9万円相当の和牛7部位計約4.5kgが入った「ウマい和牛三昧福袋」(50,000円、限定1点)が登場。

【ニュー・クイック】ウマい和牛三昧福袋 イメージ

九州屋は、店内の好きなフルーツ26点を選べる「よりどり福袋」(86,400円、限定8点)を販売する。

魚の北辰の「毎日!お寿司生活 サブスク福袋」(2,026円、限定3点)や、グッドモーニングバンコクの「惣菜サブスク福袋」(2,026円、限定3点)など、2026年2月の1カ月間、毎日1品を持ち帰れる初のサブスク福袋も企画する。

【魚の北辰】毎日!お寿司生活 サブスク福袋 イメージ

武蔵小山酉玄 酉金では、半年間商品が20%OFFになるサブスク福袋(2,026円、限定10点)を販売。お米のまきののお米のサブスク福袋は、全国厳選米コースや千葉県産米コース(8万円・4万円・2.5万円)を用意する。

【武蔵小山酉玄 酉金】半年間20%引のサブスク イメージ

ウマくいく！夢を叶える体験福袋

干支の午にちなんだものや、地域連携によるユニークな体験福袋も登場する。

東武乗馬クラブ＆クレインの「乗馬体験＆記念撮影福袋」(5,000円、限定5組10名)は、乗用馬とふれ合いながら憧れの乗馬体験ができる福袋。池袋本店・船橋店で販売する。

【東武乗馬クラブ＆クレイン】乗馬体験＆記念撮影福袋 イメージ

マルベル堂の「私もアイドル!私推し福袋」(17,000円、限定3組)は、浅草のマルベル堂で昭和のアイドル風に撮影し、オリジナルポスターや写真集が作ることができる。池袋本店で販売する。

【マルベル堂】私もアイドル!私推し福袋 イメージ

東京芸術劇場の「パイプオルガン演奏体験＆劇場ツアー福袋」(20,260円、限定6組)では、リオープンしたばかりのコンサートホールで貴重な演奏体験ができる。池袋本店で販売する。

【東京芸術劇場】リオープン記念 パイプオルガン演奏体験＆劇場ツアー福袋 イメージ

小学生を対象とした毎年人気の東武鉄道「東武東上線 池袋駅 1日駅長体験福袋」(2,026円、限定3名)も用意。東武東上線 池袋駅で駅の仕事を体験できる毎年人気の福袋で、池袋本店で販売する。

【東武鉄道】東武東上線 池袋駅 1日駅長体験福袋 イメージ

千葉ジェッツとのコラボ福袋(80,000円、限定2組)では、新アリーナでの試合観戦とバックヤード見学に加え、ロスター選手全員との記念撮影も付く。船橋店で販売する。

お米のまきのの「稲作体験福袋」(20,260円、限定10組)は、田植え・稲刈り体験と、千葉県産米5kgの年4回配送がセットになった福袋。船橋店で販売する。

【お米のまきの】稲作体験福袋 イメージ

最高値更新で注目の「金」製品福袋

金相場高騰を受け、SGCゴールドショップからは、午の置物を含むK24金製品3点セット「黄金開運干支福袋」(1,200,000円、受注生産)が初売福袋として登場する。池袋本店で販売する。