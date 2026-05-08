蛍光灯の製造・輸出入が2027年で終了します。LEDへの交換は難しそうに見えて、実はポイントさえ押さえれば自分でもできる作業です。 経産省が投稿した注意喚起のポストをもとに、交換前に知っておきたい点をチェックしてみましょう。

蛍光灯の製造・輸出入は2027年に終了します💡

そこで、蛍光灯からLEDに交換する時の注意点⚠️

① 蛍光灯器具の点灯方式に応じたLEDランプを選ぶ

② LEDランプの取扱説明書等に記載の注意事項を守る

③ ランプ交換後、異常がないか確認する

💰ぜひ「器具ごと交換」も御検討ください💰

#製品安全 #NITE

(@kochijikoより引用)

蛍光灯からLEDに交換

まずは、既存の証明器具を引き続き使用する場合。経済産業省の投稿によると、蛍光灯からLEDへ交換する際にまず確認したいのが 「器具の点灯方式」。グロー式、ラピッド式など、器具によって対応するLEDランプが異なるため、誤った種類を選ぶと点灯しなかったり、故障の原因になるのだとか。

カバーを開けると、こんな風に記載されています。

照明器具側の点灯方式をチェック

この照明器具の点灯方式は「グロー式」なので、グロー式に対応したLEDを購入します。

照明器具の点灯方式にあったLEDを選択

また、取り付け前に、LEDランプ本体の取扱説明書に記載された注意事項を必ずチェック! 例えば、「点灯前に、グローランプを取り外して下さい」という注意書きがあった場合には、照明器具に付いているグローランプを事前に外します。

取扱説明書等を読んでみて、不明な点がある場合には販売業者へ相談し、必要に応じて工事依頼をしましょう。

交換後は、ちらつきや異音、異常な発熱がないかを確認。少しでも不安がある場合は使用を中止し、専門業者に相談するのが安心です。

続いて、照明器具ごと交換する場合。古い器具をそのまま使うより、器具ごとLED対応品に交換したほうが安全性・省エネ性の面でメリットが大きいとされています。天井に「丸型引掛シーリング」「角型引掛シーリング」などの配線器具がある場合には、ランプの組み合わせ等を気にせずに、自分で照明器具ごとLEDへ交換することができるんです。

天井の配線器具の形をチェック

もし、だいぶ古い照明器具を使用されているのであれば、思い切って、丸ごと交換するのもありですね。

いかがでしたか? ポイントさえ抑えておけば、自分で交換することが可能です。LEDを買いに行く前に、照明器具の中や配線器具の部分を撮影しておくと、販売店で相談しやすいと思います。お家の中を安全に明るく照らしてくれるLED。注意事項を確認しながら、交換してみてはいかがでしょうか。