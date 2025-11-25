本記事では、セブンイレブンで購入できるお弁当や麺類などの新作情報をご紹介。 今週は、名店が監修した豚丼やビリヤニなど、本格派な味わいが楽しめる商品が目白押しです!

2025年11月・12月の新商品5品まとめ(11月25日〜12月1日)

  • 「セブンイレブン 2025年11月・12月の新商品」

    「セブンイレブン 2025年11月・12月の新商品」

【2025年11月・12月】新発売! セブンイレブンの注目新商品スイーツ5選
【2025年11月・12月】今週発売! セブンイレブンの新商品まとめ5選
VTuber宝鐘マリンの"寿がきや愛"から生まれたカップ麺「シーフード豚骨ラーメン」「旨辛ラーメン」セブン‐イレブンなどで発売
【セブン‐イレブン限定】空想の果実をグミで表現した「イトピスの実」発売
【セブン‐イレブン】「福袋」11月18日予約開始 - 店舗をモチーフにしたグッズや合計3300円引き相当のクーポン付きで3630円
【セブン‐イレブン】「ブラックフード」6商品が登場 - ザクチキ、カレー棒、ドーナツなど定番商品が"真っ黒"に
【セブン‐イレブン】初のブラックフライデー「揚げ物日替わり半額セール」開催 - コロッケは54円に
【セブン‐イレブン】お店で仕上げる「できたて麺」を埼玉県一部店舗で開始 - 専用マシンでセルフ調理、約2分で熱々の麺
【セブンイレブン】「ほうじ茶に恋する TEA PARTY」登場! とろ生チーズケーキや和パフェなど
【2025年11月】新発売! セブンイレブンの注目新商品スイーツ5選
【2025年11月】今週発売! セブンイレブンの新商品まとめ5選
ENEOSリニューアブル・エナジー、中国電力経由でセブン店舗へ再エネ電力供給
関連画像をもっと見る

「ぶたはげ監修炭火焼き豚丼」(699円)

  • 「ぶたはげ監修炭火焼き豚丼」(699円)

    「ぶたはげ監修炭火焼き豚丼」(699円)

価格 : 699円
販売地域 : 北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国

帯広の名店「ぶたはげ」監修による、甘辛いタレで香ばしく焼き上げた炭火焼きの豚丼です。

「エリックサウス監修ビリヤニ」(645円)

  • 「エリックサウス監修ビリヤニ」(645円)

    「エリックサウス監修ビリヤニ」(645円)

価格 : 645円
販売地域 : 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県

南インドカレーの名店「エリックサウス」監修の商品です。インド米（バスマティライス）を使用した本格的なビリヤニと、2種のカレーを一緒に楽しめます。

「醤のコクと旨味 ホイコーロー」(429円)

  • 「醤のコクと旨味 ホイコーロー」(429円)

    「醤のコクと旨味 ホイコーロー」(429円)

価格 : 429円
販売地域 : 東北、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州

豆板醤をじっくり炒め、旨味とコクを引き出したタレのホイコーローです。花椒とラー油をブレンドした香味油により、レンジで温めた後、本格的な香りが楽しめます。

「直巻おむすび にんにく醤油の豚肉めし」(213円)

  • 「直巻おむすび にんにく醤油の豚肉めし」(213円)

    「直巻おむすび にんにく醤油の豚肉めし」(213円)

価格 : 213円
販売地域 : 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県、東海、近畿、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、四国

豚肉と長ねぎをにんにく醤油で香ばしく炒めて中具にした、しっとり海苔の直巻おむすびです。

「モチっと麺のコク旨ジャージャー麺」(561円)

  • 「モチっと麺のコク旨ジャージャー麺」(561円)

    「モチっと麺のコク旨ジャージャー麺」(561円)

価格 : 561円
販売地域 : 関東

八角のスパイスを効かせた甘辛い肉味噌を絡めて食べるジャージャー麺です。
※11月26日以降順次発売

まとめ

今週は、帯広の名店「ぶたはげ」監修の炭火焼き豚丼や、スパイス香る「エリックサウス監修ビリヤニ」など、専門店の味わいが手軽に楽しめる本格派メニューが登場。どれも寒い季節にうれしい、食欲をしっかり満たしてくれるラインナップです。

さらに、豆板醤の旨味をぎゅっと凝縮した「醤のコクと旨味 ホイコーロー」や、甘辛い肉味噌をもちもち麺に絡めて楽しむ「モチっと麺のコク旨ジャージャー麺」など、スタミナ満点なメニューも勢揃い。にんにく醤油の香りが食欲をかき立てる「直巻おむすび にんにく醤油の豚肉めし」は、忙しい日の軽食にもぴったりです。

本格派からがっつり系まで、今週の新商品をぜひお近くの店舗でチェックしてみてくださいね!

その他商品はこちらをチェック : 今週の新商品｜セブン‐イレブン〜近くて便利〜

※画像は公式ホームページより引用

いけたらいくわ

いけたらいくわ

いけたらいくわ

ウェブメディアの広告制作を経て、都内でOLをしながら、ほそぼそと執筆活動を行う。妄想や、日常に感じたことを言葉にするのが得意。

この著者の記事一覧はこちら