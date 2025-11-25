【2025年11月・12月】今週発売! セブンイレブンの新商品まとめ5選

本記事では、セブンイレブンで購入できるお弁当や麺類などの新作情報をご紹介。 今週は、名店が監修した豚丼やビリヤニなど、本格派な味わいが楽しめる商品が目白押しです!

2025年11月・12月の新商品5品まとめ(11月25日〜12月1日)

「ぶたはげ監修炭火焼き豚丼」(699円)

価格 : 699円

販売地域 : 北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国

帯広の名店「ぶたはげ」監修による、甘辛いタレで香ばしく焼き上げた炭火焼きの豚丼です。

「エリックサウス監修ビリヤニ」(645円)

価格 : 645円

販売地域 : 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県

南インドカレーの名店「エリックサウス」監修の商品です。インド米（バスマティライス）を使用した本格的なビリヤニと、2種のカレーを一緒に楽しめます。

「醤のコクと旨味 ホイコーロー」(429円)

価格 : 429円

販売地域 : 東北、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州

豆板醤をじっくり炒め、旨味とコクを引き出したタレのホイコーローです。花椒とラー油をブレンドした香味油により、レンジで温めた後、本格的な香りが楽しめます。

「直巻おむすび にんにく醤油の豚肉めし」(213円)

価格 : 213円

販売地域 : 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県、東海、近畿、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、四国

豚肉と長ねぎをにんにく醤油で香ばしく炒めて中具にした、しっとり海苔の直巻おむすびです。

「モチっと麺のコク旨ジャージャー麺」(561円)

価格 : 561円

販売地域 : 関東

八角のスパイスを効かせた甘辛い肉味噌を絡めて食べるジャージャー麺です。

※11月26日以降順次発売

まとめ

今週は、帯広の名店「ぶたはげ」監修の炭火焼き豚丼や、スパイス香る「エリックサウス監修ビリヤニ」など、専門店の味わいが手軽に楽しめる本格派メニューが登場。どれも寒い季節にうれしい、食欲をしっかり満たしてくれるラインナップです。

さらに、豆板醤の旨味をぎゅっと凝縮した「醤のコクと旨味 ホイコーロー」や、甘辛い肉味噌をもちもち麺に絡めて楽しむ「モチっと麺のコク旨ジャージャー麺」など、スタミナ満点なメニューも勢揃い。にんにく醤油の香りが食欲をかき立てる「直巻おむすび にんにく醤油の豚肉めし」は、忙しい日の軽食にもぴったりです。

本格派からがっつり系まで、今週の新商品をぜひお近くの店舗でチェックしてみてくださいね!

