11月も後半に差し掛かり、季節も冬らしさを増してきました。木枯らしの吹くなか帰宅した際などは、暖かい部屋で味わうスイーツがいっそう美味しく感じられますね。

本記事では、ファミリーマートで11月18日より購入できるスイーツやお菓子の新作情報をご紹介。はちみつシロップを絞り焼き上げたフレンチトースト、サクサクのパイの食感が楽しめる焼きりんごのミルフィーユクレープ、ねっとり食感の芋アイスを大学芋の蜜風コーティングで包んだバーアイスなど、気になる品が多数ラインナップしています。

2025年11月の新作5品まとめ(11月18日発売予定)

本記事ではファミリーマートで11月18日以降に販売されるスイーツやお菓子の新作情報をご紹介します。

ファミリーマート2025年11月のスイーツ新商品まとめ

11月18日発売の新商品は、はちみつシロップを絞った生フランスフレンチトースト、シナモン風味の焼きりんごのミルフィーユクレープ、ザクザク食感が楽しいクッキー&クリームシュー、植物性の材料のみで作られたチョコショートケーキ、大学芋の味・食感をイメージしたバーアイスなど、要注目な品々が多数ラインナップ。気になるスイーツがあるか、ぜひチェックしてみてくださいね。

「生フランスフレンチトースト（はちみつ）」(178円)

価格 : 178円

発売地域：東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

生クリーム入りの生フランスパンにフレンチ液を染みこませ、はちみつシロップを絞り焼き上げたフレンチトーストです。

※はちみつを使用しているため1歳未満の乳児には与えないでください。

「焼きりんごミルフィーユクレープ」(378円)

価格 : 378円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

シナモン風味の焼きりんごのミルフィーユクレープ。食べ進めると、サクサクのパイの食感が楽しめます。

「クッキー&クリームシュー」(198円)

価格 : 198円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

ザクザクしたココアクッキー生地をのせたシュー生地に、ビスケットクランチ入りのバニラクリームを入れたクッキー&クリームシューです。

「植物生まれのチョコケーキ」(368円)

価格 : 368円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

植物性の材料のみで作ったチョコショートケーキ。ふんわり食感のココアスポンジとチョコホイップクリームに、食感のアクセントとしてココアクランブルを合わせました。

「アンデイコ 大学芋アイスバー」(184円)

価格 : 184円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

大学芋の味・食感をイメージした、安納芋ペースト使用のバーアイス。黒ゴマ入りのねっとり食感の芋アイスを、甘じょっぱい大学芋の蜜風コーティングで包みました。ファミリーマート限定・数量限定での発売です。

まとめ

11月18日発売の新商品は、はちみつシロップを絞り焼き上げた「生フランスフレンチトースト（はちみつ）」、サクサクのパイの食感が楽しめる「焼きりんごミルフィーユクレープ」、ココアクッキー生地とバニラクリームが味わえる「クッキー&クリームシュー」、植物性の材料のみで作られた「植物生まれのチョコケーキ」、大学芋をイメージした安納芋ペースト使用の「アンデイコ 大学芋アイスバー」などがラインナップ。

みなさんももし気になる商品があればぜひ、店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。

