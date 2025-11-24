俳優で歌手の木村拓哉、Snow Manの目黒蓮らが出演する特別番組『ウルトラタクシー』が、TBSで24日(21:00～22:57)に放送される。

木村拓哉と目黒蓮

この番組では、映画でタクシー運転手役を演じた木村拓哉がこの番組のために作られた世界に一台だけのタクシーの運転手に扮し、次々に乗車する超豪華ゲストたちを目的地まで送り届けるというもの。さらに、乗車した芸能人がやりたい事を半強制的に（!?）一緒に体験。乗客の「行きたい」「やりたい」を叶える“夢ドライブ旅バラエティ”だ。

木村拓哉＆蒼井優＆上戸彩がミッキーマウスと夢の対面!?

高校の同級生でプライベートでも仲良しの蒼井優・上戸彩の2人がやりたいことは、“東京ディズニーリゾートを楽しみたい”。その願いを叶えるべく運転手の木村はタクシーを走らせる。

園内では、2人が木村を連れてミッキーマウスと貴重な記念撮影。さらに、クリスマス限定メニューを食べながらクイズに挑戦したり、時間の許す限りアトラクションを楽しんだりと、東京ディズニーリゾートを遊び尽くす。

そして、3人がダイアン・津田篤宏に、とあるサプライズを仕掛ける。憧れの木村と人生初対面となる津田だが、いったいどんな反応をするのか?

木村拓哉＆目黒蓮が2人旅 ゴルフ場や野球場、町中華へ

現在放送中の日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』に出演している目黒蓮の “とにかく体を動かしたい!”という願いを叶えるためゴルフ場へ。ゴルフ初心者の目黒に木村が熱血指導する貴重な場面も!? さらに、木村と目黒が連続成功を目指す“パターチャレンジ”で奇跡が。そして野球場では、大谷翔平選手の日本人最速“165キロ”に2人が挑むが…はたして打ち返すことができるのか?

さらに、なかなか外食に行けていないという目黒から“木村と美味しいご飯を食べたい!”という要望も。訪れた町中華では、2人が“人生の分岐点”について話すなど、普段は聞けない超真剣トークを繰り広げる。

【編集部MEMO】

木村は、映画『TOKYOタクシー』(公開中)でタクシー運転手を演じている。同映画は、2022年に公開されスマッシュヒットを記録した『パリタクシー』の日本版リメイクで、タクシー運転手の宇佐美浩二(木村拓哉)は、高野すみれ(倍賞千恵子)を東京・柴又から神奈川の葉山にある高齢者施設まで送ることになり、その道中で起こるさまざまな出来事、すみれに起こった過去が描かれる。

