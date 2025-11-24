俳優の広瀬すずが1日、TOKYO FMのラジオ番組『広瀬すずの「よはくじかん」』(毎週土曜15:30～15:55)に出演。魅力的に感じる男性について語った。

  • 広瀬すず

    広瀬すず

「男性のパーカーいいよね」「かわいい」

この日の放送では、“異性のファッション”についてトークを展開。男性のパーカー姿が話題になると、「男性のパーカーいいよね。私も今日、パーカーを着てるんだけど。フード厚めいいよね。ボワッとしててかわいいなって思うな」と大絶賛。また、男性のスーツ姿についても、「好きです。カッコいいよね。ピシッとなってていい」と称賛し、「男性のジャケット姿いいね。私の周りの人、首から肩のラインをすごい怖いくらい見てるんで、気をつけてください(笑)」とジョーク交じりに呼びかけた。

「服の趣味って大事」と強調した広瀬。「ホントに昔、全然知らない人なんだけど、お店にたまたまいて。何回か同じお店で会ったことがある人で。でも、しゃべったりはしたことない」と前置きしつつ、「その人が着てる服が毎回かわいくて。カッコいいなぁと思って見てたもんね」とこっそり観察していたエピソードも披露。男性に対し、「求めるものにファッションセンスが入る」そうで、「おしゃれな人は、無条件でカッコよく色っぽい。感性いいなって思う。魅力的に見えちゃうな」と打ち明けていた。

【編集部MEMO】
2023年10月にスタートしたTOKYO FMのラジオ番組『広瀬すずの「よはくじかん」』。広瀬すずがパーソナリティを務め、プライベートや近況を語るほか、不定期でゲストを招いてのトークなど、土曜午後の“よはくじかん”をリスナーと共有するラジオプログラム。radiko、AuDee、Spotify、Apple Podcastでも聴くことができる。

「人にお見せできない体勢で…」　広瀬すず、“背徳感”の幸せを告白「あぁ、もう一回この日がくればいいのに」
妻夫木聡「映画を通して沖縄に触れて死生観が変わりました」 - 映画『宝島』の全国キャラバンが30エリアに到達
映画『宝島』、主要キャスト集結の本音トークを収めたスペシャル映像が公開
「すごい!」「たぶん気づかない人多い」　妻役・広瀬すずの“あるシーン”を松下洸平が大絶賛
松下洸平の人生を変えた“一本の映画”「すごい衝撃を受けてしまって…」
映画『遠い山なみの光』、石川慶監督×三宅香帆によるトークイベントが開催
映画『宝島』、妻夫木聡×広瀬すず×窪田正孝のトークを収めた映像が公開
「天才!」「天職だよ!」　広瀬すずの進化し続ける“セリフ覚え”に上白石萌音も驚がく
妻夫木聡主演の映画『宝島』の全国キャラバン特別映像が公開
『遠い山なみの光』、吉田羊とカミラ・アイコの物語の発端となる映像が公開
広瀬すず「誰かの希望になる作品になったら」 - 映画『遠い山なみの光』の公開記念舞台挨拶
広瀬すず主演の映画『遠い山なみの光』、ロンドン映画祭への出品が決定
関連画像をもっと見る