俳優の広瀬すずが1日、TOKYO FMのラジオ番組『広瀬すずの「よはくじかん」』(毎週土曜15:30～15:55)に出演。魅力的に感じる男性について語った。

広瀬すず

「男性のパーカーいいよね」「かわいい」

この日の放送では、“異性のファッション”についてトークを展開。男性のパーカー姿が話題になると、「男性のパーカーいいよね。私も今日、パーカーを着てるんだけど。フード厚めいいよね。ボワッとしててかわいいなって思うな」と大絶賛。また、男性のスーツ姿についても、「好きです。カッコいいよね。ピシッとなってていい」と称賛し、「男性のジャケット姿いいね。私の周りの人、首から肩のラインをすごい怖いくらい見てるんで、気をつけてください(笑)」とジョーク交じりに呼びかけた。

「服の趣味って大事」と強調した広瀬。「ホントに昔、全然知らない人なんだけど、お店にたまたまいて。何回か同じお店で会ったことがある人で。でも、しゃべったりはしたことない」と前置きしつつ、「その人が着てる服が毎回かわいくて。カッコいいなぁと思って見てたもんね」とこっそり観察していたエピソードも披露。男性に対し、「求めるものにファッションセンスが入る」そうで、「おしゃれな人は、無条件でカッコよく色っぽい。感性いいなって思う。魅力的に見えちゃうな」と打ち明けていた。