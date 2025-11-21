スターバックス コーヒー ジャパンは、「Brewed to Go」をコンセプトにした最高の旅立ちを届ける新しいスタイルの店舗として、JR新横浜駅の新幹線ホーム上で、「スターバックス コーヒー JR新横浜駅 新幹線下りホーム11号店」を11月21日にオープンする。

スターバックスは、“「最高」のコーヒー体験を届けるかけがえのない存在となり、人々の心を豊かで活力あるものにするために ― ひとりのお客様、この一杯、そしてひとつのコミュニティから”をミッションに、全国の店舗で一杯を通したつながりを日々、育んでいる。「スターバックス コーヒー JR新横浜駅 新幹線下りホーム11号店」は、旅立ちの瞬間にも「最高」のコーヒー体験をお届けしたい、そんな思いから誕生した。

「Brewed to Go」のコンセプトのもと一杯ずつ豆を挽いていれた香り高いコーヒーをお届けするのはスターバックスのパートナー。「この先の旅が最高の時間になりますように!」、「気を付けて行ってきてくださいね」そんなパートナーとのひとときのつながりが、時には旅立ちの瞬間のわくわく感を高め、時には心を落ち着かせ、出発のときをコーヒーの香りとともにあたたかく彩る。

出発前の短い時間のなかでもクイックにオーダーからお渡しまでできるよう、メニューはブリュード コーヒー(ホット/アイス)と軽食を取り揃えている。ブリュード コーヒーはホット3種(パイクプレイス® ロースト/スマトラ/ディカフェ ハウス ブレンド）、アイス2種(ケニア/ディカフェ ハウス ブレンド)の中から選べる。軽食はクッキーやスナックなどのパッケージフードを中心に複数用意。

多くの方がスムーズに利用できるよう、同店ではオーダーパネルと完全キャッシュレス決済を導入している。店頭に設置されたオーダーパネルよりオーダーと決済を行い、パートナーが一杯ずつ豆を挽いていれた香り高いコーヒーを心をこめてお届けする。