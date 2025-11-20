にんべんは、日本橋周辺地域で11月21日から開催される「カナエルNIHONBASHI2025-26」の推し活企画に合わせ、「日本橋だし場 本店」にて限定メニュー「かつお節だし七彩クリーム仕立て」を同日より販売する。

かつお節だし七彩クリーム仕立て (全7種/テイクアウト各250円)

「日本橋だし場 本店」では、「一汁一飯」をコンセプトに、にんべんがこだわり続ける本枯鰹節を使用したメニューをテイクアウト中心で提供している。COREDO室町1開業に際し、だしを知る・楽しむ・味わう場、だしコミュニティとしてオープンした鰹節専門店。

日本橋だし場 本店

今回販売する「かつお節だし七彩クリーム仕立て」(全7種/テイクアウト各250円)は、ほんのりとした甘みとコクを感じる洋風クリーム仕立てのかつお節だし。推し色を選んで写真を撮ったり、SNSでシェアしたりと、推し活を彩る楽しみ方ができる一品で、自然素材の食物色素で色付けをしている。

同商品は、2025年11月21日～2026年2月15日(※1月1日を除く)の期間に数量限定で販売。なお、価格はイートインの場合は異なる税率が適用となる。

「カナエルNIHONBASHI 2025-26」では、運の街・日本橋に、期間限定の開運スポットやグルメ、さまざまな推し活イベントが登場する。