大分県はこのほど、「大分の冬の絶景スポット」「温泉を使った大分あったかグルメ」「宇佐神宮 特別限定イベント」について発表した。

湯けむり展望台

別府市の「湯けむり展望台」からは、鉄輪(かんなわ)の湯けむり、雄大な鶴見岳(つるみだけ)、季節によって色を変える扇山を一望できる。土日祝日の夜には、「湯けむりライトアップ」を実施。昼とは異なる景色の夜景は、「日本夜景遺産」にも認定されている。

豊後高田市の「真玉海岸」は、大分の景勝地の一つ。干潮時に現れる縞模様の干潟と夕陽が織りなす風景が絶景であるとして、「日本の夕陽百選」にも選定されている。

真玉海岸

別府で江戸時代から伝わる「地獄蒸し」とは、温泉から噴出する高温の蒸気熱を利用した調理法。「地獄蒸し工房鉄輪(かんなわ)」では、海鮮や肉に加え、豚まんなど40種類以上の食材を「地獄蒸し」で楽しめる。塩分を含む蒸気で、食材本来の旨味を楽しめるという。

地獄蒸し工房鉄輪

竹田市・長湯温泉のメインストリート沿いに位置する「喫泡(きっぽう)うたかた」は、名湯・長湯温泉の炭酸泉を使った食事とコーヒーを提供している。名物は、竹田産サフランを使った「炭酸泉パエリア」。古き良き名曲が流れた店内で、ゆっくり食事を楽しむことができる。

御鎮座1300年を迎える「八幡総本宮」宇佐神宮では、数々の特別限定イベントを開催。11月22日～24日にはEXILE ÜSA氏がダンスを奉納する「ÜSAミット×ごちふるマルシェ」、11月30日には天台宗と高野山真言宗の両宗僧侶が、世界平和を祈り神前読経を奉唱する「世界平安の祈り」、12月7日には第9回宇佐神宮マラソンを開催する。