福間香奈倉敷藤花に伊藤沙恵女流四段が挑戦する大山名人杯第33期倉敷藤花戦三番勝負（主催：倉敷市、倉敷市文化振興財団、山陽新聞社、日本将棋連盟）は、両者１勝１敗で迎えた最終第３局が岡山県倉敷市の「倉敷市芸文館」で行われました。対局の結果、力戦調の相振り飛車戦を抜け出した福間倉敷藤花が91手で勝利。11連覇として倉敷藤花通算獲得数を16期に伸ばしています。

注目の力戦シリーズ

前日に行われた第２局は、福間流のノーマル中飛車をカド番の伊藤女流四段が中住まいで破り決着は最終局へ。振り駒が行われた第３局は福間倉敷藤花の先手で中飛車対向かい飛車の相振り飛車に落ち着きました。穏やかな定跡形に落ち着かない点は全３局を通じて一貫しており、この日も伊藤女流四段が左金を四段目に繰り出す力戦模様の序盤戦になりました。

一手ずつ時間を使って手探りで進める伊藤女流四段と対照的に、福間倉敷藤花はテンポよく指し手を進めます。戦いのなかで飛車を一段目に引いたのが実戦的な好手。向かい飛車に振り直して敵玉頭を直接攻める構想が後手の焦りを誘いました。これを防ぐために角交換を迫ったのはやむを得ないとはいえ無理な動きで、ここからは先手の独擅場となりました。

快勝で11連覇達成！

福間倉敷藤花の好調な攻めが続くなか、後手陣に角を打ち込んだ局面が最後の分岐点となりました。素直に飛車を逃げて馬作りを許した伊藤女流四段ですが、局後この手を後悔することに。代えては飛車角交換を甘受する強気な銀立ちが優り、先手ペースながらまだ難しい展開とされました。後手としては中盤の早い段階での悲観からバランスを崩した印象です。

終局時刻は14時33分、最後は自玉の詰みを認めた伊藤女流四段が投了。通算２勝１敗で福間倉敷藤花の11連覇が決まった瞬間でした。局後の会見にて福間倉敷藤花は「昨日の将棋が逆転負けで気持ちの持っていき方が難しかったが今日は集中できた」、敗れた伊藤女流四段は「終盤の見落としでダメにしてしまったのが残念」との感想を残しました。

水留啓（将棋情報局）