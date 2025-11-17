ファミリーマートは11月18日、任天堂「星のカービィ」とのコラボレーションキャンペーン「カービィたちの超まんぞくフェス」第2弾の商品を全国のファミリーマートで発売する。

第2弾では、星のカービィが描かれた「ファミチキ袋」や「中華まん袋」が数量限定で登場する。さらに、カービィをイメージしたお菓子など計2種類が新登場。対象のお菓子などを購入すとオリジナルグッズがもらえる企画も実施する。

オリジナルデザインのファミチキ袋や中華まん袋が登場

キャンペーン期間中、クラシックなドットデザインの星のカービィが描かれた、オリジナルデザインのファミチキ袋(全2種)と中華まん袋(全3種)が数量限定で登場する。袋のデザインを選ぶことはできない。

ファミチキ袋

中華まん袋

カービィをイメージしたオリジナルお菓子が登場

カービィをイメージした、まんまるピンクのパフ入り苺チョコ「クランキー苺 星のカービィコラボ」(275円)や、さくらんぼ味の飴「カービィアメ(デザイン3種)」(213円)を数量限定で発売する。

クリアファイルやオリジナル豆皿がもらえる

期間中、対象商品を2品入ごとに、キャンペーンオリジナルグッズがいずれか1個もらえる。第1弾の「オリジナルスプーン」に続き、第2弾(11月18日AM10:00～)は「カービィのエアライダー」デザインの「オリジナルA4 クリアファイル」、第3弾(11月25日AM10:00～)はカービィとワドルディがデザインされた「オリジナル豆皿」が登場する。

第2弾(11月18日AM10:00～)「カービィのエアライダー」デザイン オリジナルA4 クリアファイル

ファミペイスタンプ企画

期間中に「ファミペイ」を提示して対象商品を購入すると、1商品につきスタンプが1個たまり、ためたスタンプ数に応じて好きなコースへ応募できる。スタンプ1個で「ファミマポイント500円相当」(200名)、スタンプ2個で「星のカービィ ALL STAR COLLECTION カービィ(M)まんぷく」(30名)が当たる抽選に参加できる。キャンペン期間は11月11日～12月1日、応募期間は11月11日～12月5日まで。

スタンプ2個「星のカービィ ALL STAR COLLECTION カービィ(M)まんぷく」(カービィのラッピング×エコバッグLでお届け)

ダウンロードカード購入でヘッドセットが当たる

期間中「カービィのエアライダー」のダウンロードカード(7,980円)を購入し、特設サイトで応募すると、抽選で100名に「有線ヘッドセットfor Nintendo Switch - 星のカービィ フェイス」が当たる。キャンペーン期間は2025年11月11日～12月1日、応募期間は2025年12月5日までとなる。

Nintendo Switch2 ダウンロードカード「カービィのエアライダー」(7,980円)

有線ヘッドセットfor Nintendo Switch - 星のカービィ フェイス

© Nintendo / SORA

© Nintendo / HAL Laboratory, Inc.