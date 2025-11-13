ファミリーマートは11月18日から、「ファミマのブラック"フライ"デー」キャンペーンを全国のファミリーマートで実施する。

キャンペーン期間中、レジ横ケース内の揚げ物・お惣菜の対象商品を2個買うと、「ファミから(醤油、塩、またはあごだし塩味)」が1個10円で買えるレシートクーポンがもらえる。アプリ「ファミペイ」内で「ファミペイ払い」をすると、さらにもう1枚、ファミからが1個10円で買えるクーポンが12月12日にファミペイアプリに配信される。(あごだし塩味は宮崎県、鹿児島県、沖縄県では展開されていない)

レシートクーポンの実施期間は2回に分かれており、第1週の発券期間は11月18日～11月24日まで、利用期間は11月25日7:00～12月8日まで。第2週の発券期間は11月25日～12月1日まで、利用期間は12月2日7:00～12月15日までとなる。

ファミペイアプリクーポンの実施期間は、購入対象期間が11月18日～12月1日まで、クーポンの配信日は12月12日(予定)、利用期間は12月12日～12月19日までとなる。

「ファミから(醤油・塩)」(各108円)は、ファミマからあげ史上最大級のボリューム。冷めてもおいしく、おつまみにもぴったりな仕立てとなっている。「醤油」は、濃口醤油を使用することで、香りとコク、うまみを実現。「塩」は衣と肉で使用する塩を使い分け、3種のだしをバランスよく組み合わせることで、塩味を引き立てた。

「ファミからむね(あごだし塩味)」(108円)は、ごろっと大粒・じゅわっと肉食感のむね肉を使用した商品。あご出汁の香りと旨味が特長。