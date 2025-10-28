味覚の秋。海の幸、山の幸。なんでも美味しいこの季節、ココスがぶっこんできたのは“おいも尽くし”の秋スイーツフェア! 紅はるかを使ったスイーツがずらりと並び、見た目も香りも完全に秋モード。クレープにブリュレ、パフェまで勢揃いして、まるで“おいも祭り”である。食欲も高まる今、これをスルーしちゃうのはもったいないっしょ!

ということで、「おいもフェア」でラインナップするスイーツ全種類を片っ端から実食してみたぞ〜!

ココス「おいもフェア」のスイーツ全4種をペアリングとともに堪能

ココスの「おいもフェア」は10月21日からスタートした秋限定企画。主役は“蜜のような甘さ”を謳う紅はるかだ。

スイーツは全4種類で、「おいもンブランのクレープ」「焼きいもブリュレ」「おいもンブランのミニパフェ」「おいもパフェ」と豪華なラインナップが揃っている。どれも紅はるかの濃厚な甘みを生かしつつ、ココスらしい遊び心が詰まった一品だという。

しかも、すべてのメニューにおすすめのペアリングドリンクが書かれている! せっかくなので、ドリンクバーとともに味わってまいりやす!

おいもンブランのクレープ

まずは「おいもンブランのクレープ」。ビジュアル、めちゃくちゃ可愛いな……。

まずはクレープだけを……いただきます!

くぅ〜……美味しいィ〜! クレープ生地がもっちもち! ウマ〜ッ! 生地の中に詰められたホイップ&カスタードのふわふわ&クリーミーな口溶けも最高……。もちもち食感&なめらか食感、そしてナチュラルな甘みとミルクの風味が混じり合い、全身に多幸感を与えてくれる。

今度は思い切り贅沢に、紅はるかのモンブランと焼き芋を一緒に……パクッ。

う〜ん、ダイナミック……! めっちゃウマい! 贅沢感もスゴいし、クレープが一気に秋色に染まり、まったく別の高級スイーツとしてグレードアップした感じ。っていうか……

モンブランのなかにバニラアイスも入ってたわ! ホイップ&カスタードにバニラアイスも加わり、重層的なミルキー感がクレープにさらなる深みをもたらしている……。ココアパウダーのほのかな苦みも味を引き締めてくれていい感じ!

おすすめのペアリングであるアールグレイティーと合わせてみたが、マジで相性いいわ。爽やかで上品な柑橘系の香りが実に華やか&エレガント!

焼きいもブリュレ

続いて「焼きいもブリュレ」を。“ブリュレ”っていうのは、フランス語で「焦がした」っていう意味なんだってね。確かに紅はるかの断面がブリュってるわ。スプーンを入れてみると……

キャラメリゼされた断面がサクッと軽快な音を立てる。心地良い。まずはこのまま何もつけずにいただきましょう!

うわっ、ウッマ……。めちゃくちゃホッコリする……。紅はるかはねっとり&シルキーな口当たりで、特有の甘みと焦げた断面の複雑な苦み&風味がたまらない……!

もちろんバニラアイスや塩キャラメルアイスともめちゃくちゃ合う。温かみのある紅はるかとヒンヤリ感したアイスのギャップがめちゃくちゃいい!

っていうか、バニラアイスはわかるけど、塩キャラメルアイスもこんなに合うのか。いや、ブリュレだから当然か。紅はるかの香ばしさと塩キャラメルアイスの一体感がハンパじゃない。ペアリングドリンクには渋みが少なく、まろやかな風味のルイボスティーがおすすめだそうだ。

おいもンブランのミニパフェ

「おいもンブランのミニパフェ」。食後のデザートにピッタリなサイズ感だが、それでもなかなかのボリューム感&豪華な見栄えである。ふんだんに乗せられた紅はるかのモンブランのおかげだろう。

実際に味わってみると、紅はるかのモンブランの濃厚な風味と甘み、なめらかな舌触りが絶妙! ホイップ&バニラアイスとの相性も完璧!

その下には石垣島産の紅芋を使用した紅芋プリンや、フェアトレードの紅茶を使ったというアップルティーゼリーも待機。一緒に食べることで、紅はるかのモンブランもその表情を微妙に変化させていく。たっ、楽しい……。特にアップルティーゼリーは清涼感もあって口のなかをスッキリさせてくれる。香ばしいほうじ茶とのペアリングも最高……!

おいもパフェ

最後は……はい、出ました! 「おいもパフェ」! ラスボスの登場です。この威風堂々の佇まい。おそらくハンバーグやステーキすら萎縮させる圧倒的な主役感。ペアリングはアップルジンジャーティーがおすすめだそうだ。

まずは焼き芋ブリュレとバニラアイス、塩キャラメル&ナッツアイスとを別皿に取り分けてパクッ!

もちろん、まいう～! これが序章に過ぎないんだからスゴすぎるぜ、おいもパフェ……!

おいもチップスをアイスとともに楽しみつつ……

さらに掘り下げていくと、クラッシュパイ、カスタード、りんごのコンポートという、アップルパイ要素が詰まったパートに遭遇! これもめちゃくちゃウマい! 酸味を伴うりんごの甘み、クラッシュパイの香ばしい感じ……さつまいもとめちゃくちゃ相性いいやんけ。

アップルパイテイストなので、当然アップルジンジャーティーとのペアリングも間違いなし! 華やかで優雅。落ち着く〜……。

いや、しかし紅はるかのポテンシャルをここまで広げるとは。温かみと香ばしさ、そして優しい甘みのバランスがどれも最高だった。どのスイーツも完成度が高く、食べるたびに秋が深まっていく感覚さえある。食欲の秋、味覚の秋。とりあえず今季は“おいも”に沼るのが正解だ!