＜応募〆: 2025/11/28＞【3名様】150年以上の伝統を味わう！TABASCO®レッドペパーソース・TABASCO®ハラペーニョソース・TABASCO®チポートレイソース３本セットプレゼント

「TABASCO®ソース」プレゼント企画



1868年創業の老舗ホットソースメーカー・マキルヘニー社が製造する「TABASCO®ソース」シリーズから、TABASCO®レッドペパーソース・TABASCO®ハラペーニョソース・TABASCO®チポートレイソースの3種セットを、マイナビニュース読者向けに3名様へプレゼント！

世界195以上の国と地域で愛されるTABASCO®ブランドの魅力を、この機会にぜひご体感ください。

■“伝統の味”×“スモーキー＆マイルド”で料理にアクセントを

「TABASCO®ソース」は、アメリカ・ルイジアナ州エイブリー島で誕生した、150年以上の歴史を持つオーセンティックなペッパーソースブランドです。

レッドペッパー、塩、ビネガーの3つの原材料のみを使用し、ホワイトオークバレルで最大3年間熟成。素材の味を引き立てる深みのある辛さが特徴です。

今回プレゼントするセットには、定番の「TABASCO®レッドペパーソース」に加え、マイルドな辛さの「TABASCO®ハラペーニョソース」、スモーキーな風味が魅力の「TABASCO®チポートレイソース」をラインアップ。料理の幅が広がる3種の味わいをお楽しみいただけます。

■TABASCO®レッドペパーソース

真っ赤に熟したタバスコ唐辛子を使用。シンプルな素材ながら、パスタ、ピザ、タコス、魚介料理、煮込み料理、カクテルの隠し味など、幅広い料理にマッチする万能ソースです。

■TABASCO®ハラペーニョソース

青唐辛子ハラペーニョを主原料としたグリーンボトル。辛さは控えめで、ジューシーな風味が特徴。サラダやシーフードにぴったりの爽やかな味わいです。

■TABASCO®チポートレイソース

完熟赤ハラペーニョをピーカンの木で燻製。まろやかな辛さとスモーキーな香りが絶妙に調和し、ステーキやグリル料理、卵料理などにおすすめです。

■マイナビニュース読者向けにも特別プレゼント企画を実施！

「TABASCO®ソースの日」（2025年11月11日）を記念して、TABASCO®レッドペパーソース・TABASCO®ハラペーニョソース・TABASCO®チポートレイソースの3種セットを3名様にプレゼント！

料理にアクセントを加え、毎日の食卓をもっと楽しく。TABASCO®の魅力をぜひこの機会にご体感ください。

プレゼント内容

商品名 TABASCO®ソース 3種セット（TABASCO®レッドペパーソース・TABASCO®ハラペーニョソース・TABASCO®チポートレイソース）

人数 3名様 価格 オープン価格 商品 セット内容

TABASCO®レッドペパーソース1本

TABASCO®ハラペーニョソース１本

TABASCO®チポートレイソース１本

各種：150ml キャンペーン名 「2025マイナビニュース読者プレゼント11月第1弾」

応募締め切り

2025年11月28日(金) 23:59まで

(配給:McIlhenny Company)