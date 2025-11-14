＜応募〆: 2025/11/28＞【3名様】150年以上の伝統を味わう！TABASCO®レッドペパーソース・TABASCO®ハラペーニョソース・TABASCO®チポートレイソース３本セットプレゼント
「TABASCO®ソース」プレゼント企画
1868年創業の老舗ホットソースメーカー・マキルヘニー社が製造する「TABASCO®ソース」シリーズから、TABASCO®レッドペパーソース・TABASCO®ハラペーニョソース・TABASCO®チポートレイソースの3種セットを、マイナビニュース読者向けに3名様へプレゼント！
世界195以上の国と地域で愛されるTABASCO®ブランドの魅力を、この機会にぜひご体感ください。
■“伝統の味”×“スモーキー＆マイルド”で料理にアクセントを
「TABASCO®ソース」は、アメリカ・ルイジアナ州エイブリー島で誕生した、150年以上の歴史を持つオーセンティックなペッパーソースブランドです。
レッドペッパー、塩、ビネガーの3つの原材料のみを使用し、ホワイトオークバレルで最大3年間熟成。素材の味を引き立てる深みのある辛さが特徴です。
今回プレゼントするセットには、定番の「TABASCO®レッドペパーソース」に加え、マイルドな辛さの「TABASCO®ハラペーニョソース」、スモーキーな風味が魅力の「TABASCO®チポートレイソース」をラインアップ。料理の幅が広がる3種の味わいをお楽しみいただけます。
■TABASCO®レッドペパーソース
真っ赤に熟したタバスコ唐辛子を使用。シンプルな素材ながら、パスタ、ピザ、タコス、魚介料理、煮込み料理、カクテルの隠し味など、幅広い料理にマッチする万能ソースです。
■TABASCO®ハラペーニョソース
青唐辛子ハラペーニョを主原料としたグリーンボトル。辛さは控えめで、ジューシーな風味が特徴。サラダやシーフードにぴったりの爽やかな味わいです。
■TABASCO®チポートレイソース
完熟赤ハラペーニョをピーカンの木で燻製。まろやかな辛さとスモーキーな香りが絶妙に調和し、ステーキやグリル料理、卵料理などにおすすめです。
■マイナビニュース読者向けにも特別プレゼント企画を実施！
「TABASCO®ソースの日」（2025年11月11日）を記念して、TABASCO®レッドペパーソース・TABASCO®ハラペーニョソース・TABASCO®チポートレイソースの3種セットを3名様にプレゼント！
料理にアクセントを加え、毎日の食卓をもっと楽しく。TABASCO®の魅力をぜひこの機会にご体感ください。
プレゼント内容
|商品名
|
TABASCO®ソース 3種セット（TABASCO®レッドペパーソース・TABASCO®ハラペーニョソース・TABASCO®チポートレイソース）
|人数
|3名様
|価格
|オープン価格
|商品
|セット内容
TABASCO®レッドペパーソース1本
TABASCO®ハラペーニョソース１本
TABASCO®チポートレイソース１本
各種：150ml
|キャンペーン名
|
「2025マイナビニュース読者プレゼント11月第1弾」
※このキャンペーンへのご応募は1名様1回限りとなります。
1回のキャンペーンで複数の賞品を選択することはできません。
同じキャンペーンの賞品は、記事下部の「関連記事」にてご確認いただけます。
