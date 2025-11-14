＜応募〆: 2025/11/28＞【3名様】世界的な人気を誇る「Call of Duty®」シリーズ最新作『Call of Duty®: Black Ops 7 秘蔵版』プレゼント

『Call of Duty®: Black Ops 7 秘蔵版』プレゼント企画



世界的人気を誇るFPSシリーズ『Call of Duty®』の最新作『Call of Duty®: Black Ops 7』が、2025年11月14日（金）に発売。

TreyarchとRaven Softwareが手掛ける本作は、2035年の混乱に満ちた世界を舞台に、心理戦と暴力的な紛争が交錯する衝撃のストーリーが展開されます。

■“CO-OPキャンペーンモード”×“次世代ムーブメント”で戦場体験が進化

『Black Ops 7』では、シリーズ史上最も革新的なCO-OPキャンペーンモードを搭載。仲間と共に戦略を練りながら進める協力プレイが、これまでにない没入感をもたらします。

さらに、ウォールジャンプなどを駆使した次世代の「オムニムーブメント」により、移動と戦術の自由度が飛躍的に向上。

戦場での立ち回りが、より創造的かつダイナミックになります。

■マルチプレイヤーモード

ローンチ時から16種類の6v6マップ（日本をテーマとしたマップや3種類の『Black Ops 2』の人気マップを含む）と、2種類の新しい20v20マップを収録。

近未来兵器や新装備が登場し、ロードアウトの自由度が大幅に向上。スコアストリークやフィールドアップグレードも刷新され、戦術の幅が広がります。

■ゾンビモード

Treyarchの伝説的なラウンドベースのゾンビモードが、シリーズ史上最大規模のゾンビマップとともに復活。

新たなワンダービークルで広大なロケーションを駆け巡りながら、ゾンビの猛攻を耐え抜くクラシックなサバイバル体験が楽しめます。

■マイナビニュース読者向けにも特別プレゼント企画を実施！

今回、マイナビニュースの読者プレゼントとして『Call of Duty®: Black Ops 7 秘蔵版』を3名様にプレゼント！史上最大のBlack Opsを体験しよう。

プレゼント内容

商品名 「Call of Duty®: Black Ops 7 秘蔵版」

人数 3名様 価格 13,200円(税込) 商品 対応機種

Xbox Series XS

Xbox One

PlayStation 5

PlayStation 4

PC版Xbox

PC (Battle.Net)

PC (Steam)

※対応機種はお選びいただくことが可能です。

※当選者にはメールにてダウンロードコードを送付させていただきます。 キャンペーン名 「2025マイナビニュース読者プレゼント11月第1弾」

※このキャンペーンへのご応募は1名様1回限りとなります。

1回のキャンペーンで複数の賞品を選択することはできません。

応募資格

マイナビニュース・ウーマン会員

未登録の方は、ページ下部の「新規会員登録」ボタンをクリックしていただき、会員登録完了後に「このキャンペーンに応募する」ボタンからご応募ください。

抽選対象

下記2点の条件を満たした方

①回答対象アンケートへの回答

応募期間中(～2025/11/28)までに提携アンケートを含む、 マイナビニュースマイページ内に掲載されているアンケート全ての中からいずれか一つに回答された方

※アンケートは こちらから

※読者プレゼントの応募フォームのみご回答された方は抽選対象外となりますのでご注意下さい

②提携アンケート参加の同意

会員登録後、マイページの会員メニューにある 「提携アンケート 参加/解除」ボタンから提携アンケートへの参加をご同意ください。

※既に同意をされている場合、改めてのお手続きは不要です

※応募期間中(～2025/11/28)に提携アンケートの同意を解除をされた場合は抽選対象となりませんのでご注意ください



応募締め切り

2025年11月28日(金) 23:59まで

商品に関するお問い合わせ

Call of Duty®: Black Ops 7 についてのお問合せ先：

(配給:Activision Blizzard Japan株式会社)