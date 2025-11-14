＜応募〆: 2025/11/28＞【3名様】世界的な人気を誇る「Call of Duty®」シリーズ最新作『Call of Duty®: Black Ops 7 秘蔵版』プレゼント
『Call of Duty®: Black Ops 7 秘蔵版』プレゼント企画
世界的人気を誇るFPSシリーズ『Call of Duty®』の最新作『Call of Duty®: Black Ops 7』が、2025年11月14日（金）に発売。
TreyarchとRaven Softwareが手掛ける本作は、2035年の混乱に満ちた世界を舞台に、心理戦と暴力的な紛争が交錯する衝撃のストーリーが展開されます。
■“CO-OPキャンペーンモード”×“次世代ムーブメント”で戦場体験が進化
『Black Ops 7』では、シリーズ史上最も革新的なCO-OPキャンペーンモードを搭載。仲間と共に戦略を練りながら進める協力プレイが、これまでにない没入感をもたらします。
さらに、ウォールジャンプなどを駆使した次世代の「オムニムーブメント」により、移動と戦術の自由度が飛躍的に向上。
戦場での立ち回りが、より創造的かつダイナミックになります。
■マルチプレイヤーモード
ローンチ時から16種類の6v6マップ（日本をテーマとしたマップや3種類の『Black Ops 2』の人気マップを含む）と、2種類の新しい20v20マップを収録。
近未来兵器や新装備が登場し、ロードアウトの自由度が大幅に向上。スコアストリークやフィールドアップグレードも刷新され、戦術の幅が広がります。
■ゾンビモード
Treyarchの伝説的なラウンドベースのゾンビモードが、シリーズ史上最大規模のゾンビマップとともに復活。
新たなワンダービークルで広大なロケーションを駆け巡りながら、ゾンビの猛攻を耐え抜くクラシックなサバイバル体験が楽しめます。
■マイナビニュース読者向けにも特別プレゼント企画を実施！
今回、マイナビニュースの読者プレゼントとして『Call of Duty®: Black Ops 7 秘蔵版』を3名様にプレゼント！史上最大のBlack Opsを体験しよう。
プレゼント内容
「Call of Duty®: Black Ops 7 秘蔵版」
|3名様
|13,200円(税込)
Xbox Series XS
Xbox One
PlayStation 5
PlayStation 4
PC版Xbox
PC (Battle.Net)
PC (Steam)
※対応機種はお選びいただくことが可能です。
※当選者にはメールにてダウンロードコードを送付させていただきます。
「2025マイナビニュース読者プレゼント11月第1弾」
※このキャンペーンへのご応募は1名様1回限りとなります。
1回のキャンペーンで複数の賞品を選択することはできません。
同じキャンペーンの賞品は、記事下部の「関連記事」にてご確認いただけます。
(配給:Activision Blizzard Japan株式会社)