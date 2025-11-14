COFFEE STYLE UCCは11月15日から、真空パックコーヒー「CAFE@HOME(カフェアットホーム)」の体験型イベント「CAFE@HOME at Flower Shop」を代官山T-SITE(東京都渋谷区)で開催する。また、WITH HARAJUKU(東京都渋谷区)では11月22日から開催する。

近年、自分へのご褒美や、親しい人への気軽な贈り物として「プチギフト」需要が高まっている。CAFE@HOMEは、洋服やコスメを選ぶように、その日の気分やシーンに合わせて楽しむ新しいスタイルのコーヒー。色とりどりのパッケージとブレンドには、「Make you feel better(さあ、こころを上向きに)」という想いが込められている。

今回のイベントでは、「CAFE@HOMEがギフトにぴったりであること」を体験で伝えるため、ギフトの定番である花とのコラボレーションを実施する。

会場では、時間・天気・気分で選べる同商品9種と、コンセプトに寄り添った花言葉を持つペーパーフラワー5種(各3色)を組み合わせた全135通りの限定商品を100円で販売する。シーンやデザイン、花言葉などから好みのコーヒーと花を選び、選んだコーヒーと同じデザインのフラワーベースにペーパーフラワーを挿して提供する。

CAFE@HOME at Flower Shop

商品は飲み終わった後も飾って楽しめる仕様となっている。また、会場では同商品の試飲体験も実施。香りや味わいを実際に体感しながら、自分にぴったりの一杯を見つけることができる。

代官山T-SITEでは11月15日・16日の11:00～19:00にメインストリートで開催し、WITH HARAJUKUでは11月22日から24日の11:00～20:00にB1Fストリートで開催する。