NHKは14日、東京・渋谷の同局で『第76回NHK紅白歌合戦』(12月31日19:20～23:45 ※中断ニュースあり)の出場歌手発表記者会見を開催。制作統括・篠原伸介氏が嵐の出場の可能性について言及した。

この日発表された出場歌手は、紅組20組、白組17組、特別企画2組の39組。そのうち初出場は10組。紅組はアイナ・ジ・エンド、幾田りら、aespa、CANDY TUNE、ちゃんみな、HANA、ハンバート ハンバート、FRUITS ZIPPERの8組が初出場、白組は＆TEAM、M!LKの2組が初出場となる。

来年春頃開催のツアーをもって活動を終了する嵐の出場にも期待が寄せられているが、篠原氏は「今年、嵐は出るんでしょうか?」との質問に、「大変注目の大きい方だと思っていますが、現時点で決まっている歌手の皆さんについては今日の発表の通りとなります。期待値の高い、出演していただきたいという声があるアーティストについては、引き続き継続的に交渉させていただくという形になります。現時点で申し上げられることは以上となります」と答えた。

『第76回NHK紅白歌合戦』出場歌手一覧

(カッコ内は出場回数)

【紅組】

アイナ・ジ・エンド(初)、あいみょん(7)、ILLIT(2)、幾田りら(初)、石川さゆり(48)、岩崎宏美(15)、aespa(初)、CANDY TUNE(初)、坂本冬美(37)、高橋真梨子 (7)、ちゃんみな(初)、天童よしみ(30)、乃木坂46(11)、HANA(初)、Perfume(17)、ハンバート ハンバート(初)、FRUITS ZIPPER(初)、MISIA(10)、水森かおり(23)、LiSA(4)

【白組】

＆TEAM(初)、ORANGE RANGE(3)、King ＆ Prince(6)、久保田利伸(6)、郷ひろみ(38)、サカナクション(2)、純烈(8)、TUBE(3)、Number_i(2)、新浜レオン(2)、Vaundy(3)、BE:FIRST(4)、福山雅治(18)、布施明(26)、Mrs. GREEN APPLE(3)、三山ひろし(11)、M!LK(初)

【特別企画】

堺正章、氷川きよし

今年の司会は綾瀬はるか、有吉弘行、今田美桜、鈴木奈穂子アナ

今年の番組テーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」。司会は綾瀬はるか、有吉弘行、今田美桜、鈴木奈穂子アナウンサーが務める。綾瀬は2013年(第64回)、2015年(第66回)、2019年(第70回)に続き4回目、有吉は2023年(第74回)、2024年(第75回)に続き3回目、今田は初めて、鈴木アナは2024年(第75回)に続き2回目となる。