ローソンは11月18日より、全国のローソン店舗で「Fate/Grand Order」のキャンペーンを実施する。本キャンペーンでは対象商品を購入すると先着・数量限定でオリジナルクリアファイルやクリアシートがもらえる企画や、オリジナルグッズの販売を実施する。

先着・数量限定でもらえるオリジナルグッズ

オリジナルクリアファイル(全6種 各店計24)

11月18日7:00～12月1日のキャンペーン期間中(または景品がなくなり次第終了)、対象のお菓子を3点購入すると、先着・数量限定で「オリジナルクリアファイル」を1枚プレゼントする。景品は1人1店舗の買い物につき各種1枚、計6枚まで。

オリジナルクリアシート(全6種 各店計18枚)

キャンペーン期間中に対象のドリンクを1点購入すると、先着・数量限定で「オリジナルクリアシート」を1枚プレゼントする。景品は1人1店舗の買い物につき各種1枚、計6枚まで。

ローソン・@Loppi・HMV限定、数量限定オリジナルグッズ

ローソン店頭・@Loppi・HMV限定で「Fate/Grand Order」のオリジナル商品を、数量限定で発売する。店頭の発売は11月18日より順次、商品がなくなり次第終了。

「アクリルスタンド(全3種)」(各1,980円)

「グリッター缶バッジ(全9種)」(660円)

「概念礼装キーホルダー(全5種)」(880円)

なお、@Loppi・HMV&BOOKS onlineでは単品ランダムでの販売(880円)と、概念礼装キーホルダーコンプリートセットでの販売(4,400円)となる。

@Loppi・HMV限定 予約販売

@Loppi・HMV限定で「Fate/Grand Order」のオリジナルグッズを予約販売する。受付期間は11月18日10:00～2026年1月13日23:30、お渡し日は2026年6月25日より開始。

「なりきり!からあげクンぬいぐるみ(全9種)」(各3,850円)

「ビッグタペストリー(全3種)」(各9,900円)

「デスクマット(全6種)」(各3,850円)

「アクリルパネル(全2種)」(各6,600円)

「フラワーブック(全2種)」(各9,900円)

ローソン・@Loppi・HMV限】オリジナル商品は@Loppi・HMV&BOOKS onlineにて予約受付も実施する。受付期間は11月18日10:00～2026年1月13日23:30、お渡し日は2026年6月25日より開始。

引用ポストキャンペーン

11月18日のポスト後～11月24日23時59分の期間中、ローソン公式Xアカウント「ローソン(@akiko_lawson)」をフォローし、対象のキャンペーン告知ポストに「ローソンでFGO」とコメントをつけて引用ポストを行うと、抽選で1名に「オリジナルQUOカード1万円)分」をプレゼントする。

コピー機オリジナルランダムブロマイド

11月18日～12月29日の期間中、ローソン店内のマルチコピー機サービス「ローソンプリント」で「Fate/Grand Order」のオリジナルランダムブロマイドを販売する。

オリジナルランダムブロマイド(全9種)

L判(300円)、2L判(500円)。全9種の中から1枚がランダムで出力する。

エレシュキガルのオリジナル店内放送が聞ける!

11月13日～11月24日の期間中、ローソンの店内放送『ローソンCSほっとステーション』にて、「エレシュキガル(CV.植田 佳奈)」による店内放送を実施する。

(C)TYPE-MOON / FGO PROJECT

(C)Lawson, Inc.